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Öztürkler: Yükseköğretimde yüz yüze eğitim heyecanı yaşıyoruz

Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, 2021-2022 akademik yılının hayırlı olmasını diledi.

06 Ekim 2021 Çarşamba 09:29
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Öztürkler: Yükseköğretimde yüz yüze eğitim heyecanı yaşıyoruz
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Öztürkler, "Tüm üniversitelerimizde öğrenci ve akademisyen kucaklaşmasını yeniden gördüğümüz, ada içi öğrenci hareketliliğinin tüm alanlara yansıdığını hissettiğiniz bu günlerde hepimize 2021-2022 akademik yılının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Öztürkler'in açıklaması şu şekilde:

Ülkemizde bir buçuk yıldır uzaktan eğitim ile derslere devam edilen yükseköğretimde yüz yüze eğitim heyecanı yaşıyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyularak eğitime başlayacak olan üniversitelerimizde yeni akademik döneme öğrencilerimizle birlikte “merhaba” dedik.

Bakanlığımızın ilgili devlet organları ve üniversitelerimiz ile işbirliği içinde yönettiği bu süreç sonrasında, Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi’nin 2021-2022 Akademik Yılı ilk ders sunumunu yapmak benim için mutluluk verici.

Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Talip Emiroğlu’na bu nazik davetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.

Tüm üniversitelerimizde öğrenci ve akademisyen kucaklaşmasını yeniden gördüğümüz, ada içi öğrenci hareketliliğinin tüm alanlara yansıdığını hissettiğiniz bu günlerde hepimize 2021-2022 akademik yılının hayırlı olmasını diliyorum.

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