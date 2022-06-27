Künye
Kıbrıs 32
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tecavüzcüler cezaevine gönderildi!
Tecavüzcüler cezaevine gönderildi!
Suçlarını itiraf ettiler!
Suçlarını itiraf ettiler!
Sapık cezaevine gönderildi!
Sapık cezaevine gönderildi!
Sahte paracılar cezaevine gönderildi
Sahte paracılar cezaevine gönderildi
Zanlının kanında uyuşturucu maddeye rastlandı
Zanlının kanında uyuşturucu maddeye rastlandı
Flaş Haber
Elektrik kesintisi!
Kapat

Öztürkler’den, İskele Kaymakamı Toroslu’ya Özel Teşekkür

İçleri Bakanı Ziya Öztürkler, yangının ardından açıklamalarda bulundu.

27 Haziran 2022 Pazartesi 13:48
107 Okunma
Öztürkler’den, İskele Kaymakamı Toroslu’ya Özel Teşekkür
banner48

Öztürkler şunları söyledi:

Ülke olarak dört gün boyunca adeta hepimizin yüreğinde aynı zamanda ekosistemimizde derin izler bırakan bir kabus yaşadık.  Bir kez daha memleketimize geçmiş olsun, hepimize ders olsun diyorum. Elbette yaralarımızı bilimsel veriler ve uzmanların görüşleri çerçevesinde hep birlikte saracağız. 
Yangın felaketi ile mücadelede birçok isimsiz kahramanın emeği vardır: İtfaiyecilerimiz, Sivil Savunma ekipleri, Belediyelerimizin değerli personelleri, Orman Dairesi çalışanları, her zaman yanımızda olan askerimiz, polisimiz, özel sektörden yardımlarını esirgemeyen kurumlarımız, iş insanlarımız, Eczacılar Birliği ve yüreğiyle mücadeleye koşan değerli halkımıza içtenlikle teşekkür ediyorum.
Sadece görevi icabı değil, vatan sevgisiyle de yangınla mücadelemizde hepimizin yüreğine su serpen, felaketin ilk anından itibaren Bakanlığımız adına gereken her türlü girişimi, koordinasyonu, bilgilendirmeyi yüreğini ortaya koyarak başarı ile sağlayan değerli Kaymakamımız Ertuğrul Toroslu 'ya özel olarak şahsım ve bakanlığımız adına da teşekkür ederim.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Li-Koop’ta uyarı grevi
Li-Koop’ta uyarı grevi
Yangına neden olmakla suçlanan iki zanlı mahkemeye çıkartıldı
Yangına neden olmakla suçlanan iki zanlı mahkemeye çıkartıldı
Dikkat elektrik kesintisi yapılacak!
Dikkat elektrik kesintisi yapılacak!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim