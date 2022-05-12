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Öztürkler:Elimden geldiğince ülkem için hizmet edeceğim

Öztürkler, “İçişleri Bakanlığı’nın çalışma şemasını, zorluğunu iyi bilen bir kişiyim. Elimden geldiğince ülkem için hizmet edeceğim” diye konuştu.

12 Mayıs 2022 Perşembe 22:47
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Öztürkler:Elimden geldiğince ülkem için hizmet edeceğim

'18. Saat' programına telefonla bağlanan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, “Bende sizinle birlikte Başbakan kabineyi açıkladığında öğrendim.Başbakanımız böyle bir takdirde bulundu. Bizim de üstümüze düşen ülkemiz için elimizden geldiğince düzgün bir şekilde ülkemize hizmet etmek” dedi.

21 yıldır devlet bürokrasisi içerisinde olduğuna değinen Öztürkler, “İçişleri Bakanlığı’nın çalışma şemasını, zorluğunu iyi bilen bir kişiyim. Elimden geldiğince ülkem için hizmet edeceğim” diye konuştu.

“Şunu söyleyim. Geçmiş dönemlerde de şimdiki dönemlerde de Başbakanımıza hiçbir zaman beni şu göreve atayın şeklinde bir yaklaşımda bulunmadım. Bunun hep Başbakanların takdiri olduğunu ve görev verilince de en iyi şekilde yerine getirilmesi şeklinde bir noktada durdum. Bu görevi de biraz önce öğrendim. Mutlu oldum. Bu yolda yürümekten, ülkeye hizmet etmekten zaten bu basamaklara gelirken milletvekili olurken hep devletimize hizmet, gerek komitelerde olsun gerek bakanlık olsun. Bunlar bir bayrak yarışıdır.Şuanda bu zorlu dönemde bayrak bize verildi. Bize de düşen ülkemizin önünü açabilmek için varolan sıkıntıları çözebilmek için elimizden geldiğince mücadele etmektir. Kapım herkese açıktır. Birlik, beraberlik içerisinde ülkeye hizmet adına düzgün bir şekilde yapabileceğimden herkes emin olabilir.Zaten beni tanıyanlar çalışma ahlakımı ve disiplinimi iyi biliyorlar” dedi. 

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