Öztürk'ten 'Af Yasası' hakkında açıklama

Öztürk'ün açıklamarı şu şekilde:

"Komiteden geçmiş olan Af Yasası Meclis’te son oturumda nisap olmadığı için yürürlüğe geçemedi. Ekim ayında Meclis’in açılması ile herhangi bir aksilik çıkmazsa eğer Af Yasası'nın geçeceğini düşünüyorum. Af Yasası'ndan yararlanacak kişiler: öğrenci çalışma izni, çalışma izni ilgili işlemlerin tamamlanmayıp yarım kalan cezaya düşenlerin tüm işlemlerde geçerli olacaktır. Aftan yararlanabilmek için bir asgari ücret miktarı belirlenmiştir.Yasa geçtikten sonra 90 gün içerisinde muhaceret web sayfalarına başvuru yapacaklar, onaylandıktan sonra 10 gün içerisinde asgari ücret ödemeleri gerekiyor böylece yasa kapsayacaktır."

YASA KİMLERİ KAPSIYOR?

25 yaşından küçük bekar bireyleri, 18 yaşından büyük engelli bireyleri ve eşlerini de kapsayacak.

Muhaceret web sayfasından olumlu yanıt geldiğinde Maliye’ye vergi Dairesine bir asgari ücret ödemeleri gerekiyor.

Af Yasası, 1 Ocak 2020 sonrasını kapsıyor turizm vizesi ile gelen kişiler bu yasadan yararlanamayacak.