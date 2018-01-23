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Öztürk’ten İskele Belediyesi’ne veda ziyareti

Yasemin Öztürk, meclis üyeliği görevinden istifa etti.

23 Ocak 2018 Salı 16:47
Öztürk’ten İskele Belediyesi’ne veda ziyareti
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21 Mart 2016’dan bu yana İskele Belediyesi’nde Meclis Üyesi olarak görev yapan, geçtiğimiz 7 Ocak seçimlerinde ise İskele İlçesi’nden milletvekili seçilen Yasemin Öztürk, meclis üyeliği görevinden istifa etti. İstifa yazısını İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na taktim eden İskele Milletvekili Öztürk, Cumhuriyet Meclisi’nde; İskele İlçesi için çalışacağını, İskele’nin hak ettiği değeri kazanması için mücadele edeceğini söyledi.

Genelde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne özelde ise İskele halkı için Meclis çatısı altında çalışacak UBP İskele Milletvekili Yasemin Öztürk’e başarılar dileyen Başkan Sadıkoğlu, İskele için ne gerekiyorsa el ele verip, birlikte güzel işler çıkaracaklarına inanç belirtti.

YENİ ÜYE İÇİN YSK’DAN HABER BEKLENİYOR

Öztürk’ün meclis üyeliğinden istifası ile birlikte yeni UBP’li meclis üyesinin kim olacağına ilişkin kararın, YSK tarafından İskele Belediyesi’ne yazılı olarak bildirilmesi bekleniyor.

Öte yandan Yasemin Öztürk’ün istifasıyla birlikte İskele Belediyesi Meclis Üyeliğindeki kadın sayısı 2’ye düştü.

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