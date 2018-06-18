Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
0
ALTIN
194.384
DOLAR
4.7297
STERLİN
6.2640
EURO
5.4898
7 adımda horlamayı durdurun
7 adımda horlamayı durdurun
Karanlıkta uyumak zihni temizliyor
Karanlıkta uyumak zihni temizliyor
Masa başında çalışan milyonlarca kişi için kötü haber!
Masa başı çalışanlara kötü haber!
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor!
Erkekler dikkat: Bunu yaparken bir kez daha düşünün!
Erkekler dikkat!
banner34

Özünü kaybetmeden kentleşen Akdoğan’a Latif Başkan!

Akdoğan Belediyesi Başkanı ve Başkan adayı Ahmet Latif bayramın ikinci günü Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın da katılımıyla bölgede ziyaretler düzenledi.

18 Haziran 2018 Pazartesi 16:44
Özünü kaybetmeden kentleşen Akdoğan’a Latif Başkan!

Bayram ziyaretlerinin de yapıldığı etkinlikte, Başkan Ahmet Latif ve Belediye Meclis üyesi adayları yeni dönem projeleri hakkında yurttaşlara bilgi verdi. Etkinliğe ayrıca Meclis Başkanı ve milletvekili Teberrüken Uluçay, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, MYK üyeleri Feriha Tel ve Ürün Solyalı da katıldı. Gün boyu süren ziyaretler sırasında Demokrat Parti örgüt binasında mola verildi. Sağlık Bakanı Müsteşarı Ömer Gür ile birlikte Akdoğan Sağlık Merkezi’ni ziyaret eden CTP’liler, Ahmet Latif’in Akdoğan halkına kazandırdığı Açık Hava Spor Kompleksi’ni gezdi. 

"ÖZÜNÜ KAYBETMEDEN KENTLEŞEN AKDOĞAN"

 “Özünü kaybetmeden kentleşen Akdoğan’a verdiğimiz hizmet sözümüz bitmedi. Yeni dönemde de insanımız için icraatlarımız hız kesmeden sürecek” diyen Akdoğan Belediyesi Başkanı ve Başkan adayı Ahmet Latif, daha yapacak çok işleri olduğunu söyledi. Kentlerdeki tüm sağlık, sosyal ve kültürel imkanları Akdoğanlı yurttaşlara sunmak için çalışan bir belediyecilik anlayışına sahip olduklarını vurgulayan Latif, mevcut düğün alanının yenileneceğini ve yanına çocukların vakit geçirebileceği çağdaş bir park inşa edileceğini açıkladı. Gündüz yaşlı bakımevini bu dönemde hayata geçireceklerini kaydeden Latif, gençlerin maddi sıkıntı çekmeden konut sahibi olmaları için Sosyal Konut Projesini de yine bu dönemde gerçekleştireceklerini belirtti.

banner39

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YSK, YDÜ ile işbirliği protokolünü yeniledi
YSK, YDÜ ile işbirliği protokolünü yeniledi
"Ülkedeki en büyük eksiklik insan ticaretiyle ilgili yasal düzenleme"
"Ülkedeki en büyük eksiklik insan ticaretiyle ilgili yasal düzenleme"
“100 Maddede Yüzde 100 Lefkoşa” seçim bildirgesini dağıttı
“100 Maddede Yüzde 100 Lefkoşa” seçim bildirgesini dağıttı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim