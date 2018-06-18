Özünü kaybetmeden kentleşen Akdoğan’a Latif Başkan!

Bayram ziyaretlerinin de yapıldığı etkinlikte, Başkan Ahmet Latif ve Belediye Meclis üyesi adayları yeni dönem projeleri hakkında yurttaşlara bilgi verdi. Etkinliğe ayrıca Meclis Başkanı ve milletvekili Teberrüken Uluçay, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, MYK üyeleri Feriha Tel ve Ürün Solyalı da katıldı. Gün boyu süren ziyaretler sırasında Demokrat Parti örgüt binasında mola verildi. Sağlık Bakanı Müsteşarı Ömer Gür ile birlikte Akdoğan Sağlık Merkezi’ni ziyaret eden CTP’liler, Ahmet Latif’in Akdoğan halkına kazandırdığı Açık Hava Spor Kompleksi’ni gezdi.

"ÖZÜNÜ KAYBETMEDEN KENTLEŞEN AKDOĞAN"

“Özünü kaybetmeden kentleşen Akdoğan’a verdiğimiz hizmet sözümüz bitmedi. Yeni dönemde de insanımız için icraatlarımız hız kesmeden sürecek” diyen Akdoğan Belediyesi Başkanı ve Başkan adayı Ahmet Latif, daha yapacak çok işleri olduğunu söyledi. Kentlerdeki tüm sağlık, sosyal ve kültürel imkanları Akdoğanlı yurttaşlara sunmak için çalışan bir belediyecilik anlayışına sahip olduklarını vurgulayan Latif, mevcut düğün alanının yenileneceğini ve yanına çocukların vakit geçirebileceği çağdaş bir park inşa edileceğini açıkladı. Gündüz yaşlı bakımevini bu dönemde hayata geçireceklerini kaydeden Latif, gençlerin maddi sıkıntı çekmeden konut sahibi olmaları için Sosyal Konut Projesini de yine bu dönemde gerçekleştireceklerini belirtti.