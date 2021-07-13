Özür Dilemezse Hukuki Süreç Başlayacak

Avcıoğu, Arıklı'ya, önceki açıklamalarını tekzip eden ve özür içeren makul bir yazılı açıklama yapmak üzere üç gün süre tanıdığını ve bu süre içerisinde bir gelişme olmadığı takdirde hukuki süreci başlatacağını söyledi.

AÇIKLAMA ŞÖYLE: