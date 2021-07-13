Özür Dilemezse Hukuki Süreç Başlayacak

Avcıoğu, Arıklı'ya, önceki açıklamalarını tekzip eden ve özür içeren makul bir yazılı açıklama yapmak üzere üç gün süre tanıdığını ve bu süre içerisinde bir gelişme olmadığı takdirde hukuki süreci başlatacağını söyledi.
AÇIKLAMA ŞÖYLE:
"
Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'nın, 2018 yılından başlamak üzere birlikte görev yaptığım KIBTEK Yönetim Kurulu Üyelerine yönelik, son dönemde ise doğrudan şahsıma yönelik hakarete varan sözleri ve asılsız iddiaları vuku bulmuştur.
Geçtiğimiz hafta sonu belgeler ile birlikte yapmış olduğum açıklamada da belirtmiş olduğum üzere, bugün itibarıyla hukuki süreci başlatmış bulunmaktayım.
Tüm yasal haklarımı saklı tutmakla birlikte, kendisine yapmış olduğu önceki açıklamaları tekzip eden ve özür içeren makul bir yazılı açıklama yapmak üzere üç gün süre tanımış bulunmaktayız.
Bu süre içerisinde bu yönde bir gelişme olmaması halinde, hukuki süreci ilerleterek dava dosyalayacağımızı da belirtmek isterim.
Kamuoyunun bilgisine...
"