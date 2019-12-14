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Özuslu: “Daha güçlü, daha özgür, daha etik bir basın hedefliyoruz”

14 Aralık 2019 Cumartesi 17:12
Özuslu: “Daha güçlü, daha özgür, daha etik bir basın hedefliyoruz”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği yeni yıl balosu birlik lokalindeki Paradise Park’ta dün akşam yapıldı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, baloya medyada farklı sektör temsilcilerinin yanı sıra, birlik üyeleri ve aileleri ile Kıbrıs Rum Gazeteciler Sendikası’nı temsilen bir heyet katıldı.

KTGB Başkanı Sami Özuslu, gecede yaptığı konuşmada, birliğin kurumsal yapısının gelişmesi için AB desteğiyle yapılan çalışmaları anlattı. Özuslu, basın açısından zor bir yılın geride kaldığını belirterek gazetecilerin yeni yılda daha güzel haberlere imza atmasını diledi.

AB projesi çerçevesinde Kıbrıs Türk basını için strateji planı hazırlanacağını kaydeden Özuslu, daha güçlü, daha özgür, daha etik bir basın hedeflediklerini belirtti.

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