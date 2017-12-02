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Özvolkan ailesi isyan noktasında

Hüseyin Çoban’ın Sazlıköy-Mehmetçik anayolunda seyrettiği sırada yaya Hasan Deniz Özvolkan’a çarparak ölümüne neden olmasının üzerinden 8 ay geçmesine rağmen, yargı sürecinin henüz başlamaması, Özvolkan’ın ailesinin tepkisine neden oldu

02 Aralık 2017 Cumartesi 12:06
Özvolkan ailesi isyan noktasında
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Hüseyin Çoban’ın Sazlıköy-Mehmetçik anayolunda seyrettiği sırada yolda yaya olarak bulunan Hasan Deniz Özvolkan’ın ölümüne neden olmasının üzerinden 8 ay geçmesine rağmen yargı sürecinin henüz başlamamış olmasına Özvolkan’ın ailesi tepki gösterdi.

Yeni Bakış Gazetesi'nde konuşan Hasan Deniz Özvolkan’ın yakınları Sazlıköy sakinlerinden aldıkları haber doğrultusunda Hüseyin Çoban’ın 85 yaşında olmasına rağmen hâlâ köy içinde araba kullandığını ifade ederek, “ülkedeki ehliyet sistemini sorgulayacak bir merci yok mu? Birinin ölümüne neden olan bu kişi nasıl hâlâ araba kullanabiliyor?” diye sordu.

“Evlat acısından öldü”

Hasan Deniz Özvolkan’ın babası Mehmet Özvolkan’ın evlat acısından kanser olduğunu ve geçtiğimiz hafta içinde hayatını kaybettiğini ifade ederek, “iki can gitti, ancak yargı süreci henüz başlamadı” diye konuştu.

“Hüseyin Çoban’ın bir an önce yargı önün çıkmasını istiyoruz”

Özvolkan’ın yakınları Hüseyin Çoban’ın bir kişinin ölümüne neden olduğunu, ancak mahkeme sürecinin neden bu kadar geciktirildiğini sorarak, şunları söyledi, “Hüseyin Çoban’ın bazı gazetelerde 75 yaşında olduğu belirtiliyor. Bu doğru değildir. Biz 85 yaşında olduğunu biliyoruz. Ayrıca torununun polis olduğu ve işi kapatmaya çalıştığı yönünde iddialar var. Bu doğru mu? Ölümle sonuçlanan trafik kazalarının mahkeme süreci hemen başlarken neden Hasan Deniz Özvolkan’ın ölümüne sebebiyet veren Hüseyin Çoban hâlâ yargı önüne çıkmadı? Olay gerçekten kapatılmaya mı çalışılıyor? Biz aile olarak Hüseyin Çoban’ın bir an önce yargı önün çıkmasını istiyoruz”

Olay nasıl olmuştu?

Yönetimindeki FR 649 plakalı van araçla Mehmetçik bölgesine doğru seyreden Hüseyin Çoban, yolun solunda yaya olarak yürüyen Hasan Deniz Özvolkan’a arkadan çarpmış, Özvolkan’ı 38 metre sürüklemiş, 200 metre daha gittikten sonra takla atmıştı. Kaza sonucu ağır yaralanan Özvolkan, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı esnada yolda yaşamını yitirirken, kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında sürücü Hüseyin Çoban gözaltına alınmıştı. Üç gün tutuklu kalan Çoban, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
 

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Sedat kannur 2017-12-02 14:05:07

Agustos 2015 he babam Cavit kannur'u gemikonugi cengiz topel aniti onunde gecirdigi trafik kazasi sonucu kaybettik. Aradan 2 yıldan fazla gecmesine ragmen mahkeme henuz baslamadi. Ayda 2 defa mahkemeye gidiyoruz yargic hep ayni seyi soyluyor "ertelendi". Bu ulkede yargi maalesef valismiyor.

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