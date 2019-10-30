Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aspirin depresyona iyi geliyor
Aspirin depresyona iyi geliyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Google artık onları daha iyi anlayacak!
Google artık onları daha iyi...
Prostat kanserine Türk freni
Prostat kanserine Türk freni
Çin'den uçan daire helikopteri
Çin'den uçan daire helikopteri

Özyiğit “3’lü zirve çözümsüzlük yanlılarında tedirginlik yarattı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 25 Kasım’da yapılacak üçlü zirvenin çözümsüzlük yanlılarında tedirginliğe neden olduğunu savundu.

30 Ekim 2019 Çarşamba 13:34
Özyiğit “3’lü zirve çözümsüzlük yanlılarında tedirginlik yarattı”

Özyiğit, “Çözüm kelimesinden dahi korkan kesimlerin 25 Kasım’da yapılacak zirveye yönelik açıklama yarışına girmeleri bunun en somut göstergesidir” dedi. 
Yazılı açıklamasında, Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı Kudret Özarsay’ın zirveye yönelik açıklamalarının aynı düşüncenin ürünü olduğunu ileri süren Özyiğit, “Belli ki hükümet ortakları çözümsüzlüğe hizmet noktasında %100 uyum içinde”  iddiasında bulundu.
“UBP’NİN ÇAĞRISI DEMOKRASİDEN NASİBİNİ ALMAMIŞ ZİHNİYETİN ÜRÜNÜ”
UBP’nin ve Başbakan Tatar’ın ‘Cumhurbaşkanı Akıncı müzakerelere katılmasın’ ya da bazı kesimlerin ‘Meclis’ten yetki alsın’ çağrısının, “demokrasiden nasibini almamış zihniyetin ürünü” olduğunu savunan Özyiğit, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yetkisini halktan aldığını, bu yetkinin de yalnızca halk tarafından geri alınabileceğini belirtti.
Özyiğit, , “Kıbrıs Türkü’nün uluslararası hukukla buluşmasına, dünyayla bütünleşmesine engel olmak isteyen zihniyetlere en doğru cevabı günü geldiğinde yine Kıbrıs Türk halkı verecektir” ifadelerini kullandı.  
“BEKLENTİMİZ, ZİRVENİN FEDERAL ÇÖZÜME GİDEN SÜRECİ HIZLANDIRMASI”
Özyiğit, zirvenin olumlu bir zeminde ilerleyerek, federal çözüme giden süreci hızlandırması arzusunda olduklarını belirtti. 
Özyiğit, “3’lü görüşmede referans şartlarında bir anlaşma olması ve hemen ardından da 5’li konferansın yapılarak müzakere sürecinin başlaması en büyük temennimizdir” dedi.  
Müzakere sürecinin mutlaka sonuç odaklı ve ucu açık olmayan şekilde olması gerektiğini, çözümün temelinin de daha önceki yakınlaşmalar ile 11 Şubat 2014 belgesi ve 30 Haziran 2017 Guterres çerçevesinde belirtildiği gibi, 2 bölgeli, 2 toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federal bir çözüm olduğunu vurgulayan Özyiğit, “Dönüşümlü başkanlık, siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılım unsurları da olmazsa olmazdır” dedi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Özyiğit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte vekaletname davasında 'tutuksuz yargılanma' talebi
Sahte vekaletname davasında 'tutuksuz yargılanma' talebi
Gökyüzü öksüz kaldı!
Gökyüzü öksüz kaldı!
Sahtekarlıktan aranan zanlı teslim oldu!
Sahtekarlıktan aranan zanlı teslim oldu!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim