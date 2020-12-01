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ÖZYİĞİT: “5 YILDA 4 HÜKÜMET DEĞİŞTİ”

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

01 Aralık 2020 Salı 09:26
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ÖZYİĞİT: “5 YILDA 4 HÜKÜMET DEĞİŞTİ”

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

Hükümet kurma çalışmalarında masaya konulacak ilkeler olacağını söyleyen Özyiğit, “Tüm taraflar ilkelerini masaya koyacak ve anlaşma sağlanırsa hükümet kurulacak” dedi.

Ülkemizde 5 yıllık dönemin 4 hükümetle geçildiğini söyleyen Özyiğit, “Nasıl istikrar ve icraat olacak? Sonra da deniyor, ‘Siz de geldiniz, hiçbir şey yapmadan gittiniz’. Nasıl yapacağız biz arzu ettiğimiz reformları?” diye sordu.

Anahtar Kelimeler:
Toplumcu Demokrasi PartisiCemal Özyiğit
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