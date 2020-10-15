Özyiğit: Akıncı, federal çözüme ulaşabilir

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Haber Kıbrıs Web TV’de katıldığı “Günaydın Haber Kıbrıs” programında Mete Tümerkan ve Hüseyin Ekmekçi’nin sorularını yanıtladı. Cemal Özyiğit, seçime ve demokrasiye müdahaleler olduğunu belirterek, hükümetin seçimi düşünerek hareket ettiğini söyledi. Özyiğit, seçim ve halk oylaması ile ilgili görüşlerini belirterek, TDP olarak bağımsız aday Mustafa Akıncı’ya neden destek verdiklerini anlattı.

"Demokrasi ayaklar altında ve çiğneniyor"

Cemal Özyiğit, cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik müdahaleler olduğunu belirterek, “Bu ülkede demokrasi tam çalıştırılmıyor. Demokrasi ayaklar altında ve çiğneniyor. Cumhurbaşkanı adaylarının Projeleri konuşulması gerekirken maalesef bazı yakıştırmalar konuşuluyor” dedi.

"Toplumun iradesine saygı gösterme yok"

Özyiğit, seçim dönemi boyunca tek bir adayın işaret edildiğini ve bu adaya oy verilmesi için yönlendirme yapıldığını ifade ederek, “Ersin Tatar, dışında bütün adaylar bu sorundan müzdariptir ve adaylara ayıp edilmiştir. Toplumun iradesine saygı gösterme yok” diye konuştu.

"Hükümetin yardımları seçime yönelik"

Hükümetin seçim öncesi yaptığı icraatları eleştiren Özyiğit, “Hükümet seçimi düşünerek hareket etti. kırsal kesim arsası ve iş vaat ediyorlar. Türkiye’den gelen 117 milyon TL’lk yardım, can suyu olarak işsiz kalanlara ve iş yapamayan esnafa verilebilirdi. Kamuda maaşlardan yapılan kesintilerin geri verilmesi öğretmenlere, hayvancılara ve diğer sektörlere halen daha yapılan ödemeler hep seçime yönelik. Hem ödeme yapılır hem de bütçe açığından bahsederler” dedi.

"Özel sektör çalışanları sandığa gitmedi"

Seçime katılımın düşük olduğuna dikkat çeken Özyiğit, bunun nedeninin zor durumda olan özel sektör çalışanlarının gösterdiği tepki olduğunu anlattı. Özyiğit, “ Özel sektöre, Bin 500 TL’yi esirgiyorsunuz diğer tarafta dezavantajlı 10 bin kişiye 2 bin TL yardım yapıyorsunuz” diye konuştu.

"Pandemi hastanesini biz de yapabilirdik"

Özyiğit, pandemi başlayınca hükümete muhalefet partileri olarak çağrı yaptıklarını ve yardımcı olmak görüş ve öneriler sunduklarını da aktardı.

Hükümetin, ‘Pandemi hastanesini biz yaptırdık’ diyerek halkı aşağılamaktan vazgeçmesi gerektiğini anlatan Özyiğit, “Bu hastaneye biz de yapabilirdik. Türkiye’nin yapması yanlış değil. Fuar alanında gerekli ekipmanlarla hastane yaptırılabilirdi” dedi.

"UBP’ye yakın biri beni aradı"

HP’nin hükümetten çekilmesi gündemdeyken UBP’ye yakın birisinin kendisini arayıp “Hükümete girmeye hazır mısın diye sorduğunu anlatan Özyiğit, “Hükümete girmemek için birçok neden var ama zaten Cumhurbaşkanı seçiminden önce girmek doğru olmazdı” diye konuştu

"Karma oya karşıyım"

Seçim ve Halk Oylaması Yasası hakkında konuşan Özyiğit, “Şahsım olarak karma oya karşıyım. İdeolojiyi öldürüyor ve partiye zarar veriyor. Seçim ve halk oylaması yasası değişmeli. Tek bölge veya 3 bölge sistemini öneriyorum” diye ifade etti.

"4 boyutlu siyaset başarılı oldu"

Cemal Özyiğit, toplum lideri olarak dünya tarafından tanınan cumhurbaşkanının birinci misyonunun Kıbrıs sorunu ile uğraşmak olduğuna dikkat çekerek, Mustafa Akıncı’nın ortaya koyduğu 4 boyutlu siyasetin başarılı olduğunu vurguladı.

"Akıncı’nın önerilerini dinlemediler"

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın iç meselelerle ilgilenmediği ile ilgili yapılan eleştirilere katılmadığını ifade eden Özyiğit, “Akıncı, pandemi yeni başladığında bakanlar kurulunda alınması gereken önlemlerle ilgili görüşlerini bildirdi, insanların demokratik haklar budanıyor diye karşı çıkıldı sonra yapmaya başladırlar” dedi.

Akıncıya neden oy verilsin?

TDP’nin desteklediği bağımsız aday Mustafa Akıncı’ya neden oy verilsin sorusuna karşılık Özyiğit şu cevabı verdi.

İçselleştirilmemiş bir 11 Şubat belgesi var. Eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu tarafından imzalanan ancak gereği yapılmayan bir durum var. Akıncı, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için bu noktadan hareket etti. Cenevre’de Yunanistan’ın tavrı, Crans Montana’da ise Anastasiadis’in seçim korkusu nedeniyle sonuç alamadık. Görüşmelerde çözüme çok yaklaştık ancak hayal kırıklığı yaşadık.

Berlin’deki görüşmelerde federal çözüm konuşulması teyit edildi. BM, Türkiye’nin isteğiyle 5’li konferans başlayacak çağrısı yaptı. Federal çözümü gerçekleştirmek ve halkı kucaklamak için Akıncı. CTP de Akıncıya destek verdi. Etrafımdan aldığım izlenime göre Akıncı 5 yıl daha görevine devam edecek.