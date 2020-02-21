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Özyiğit: “Akıncı kesinlikle sağ tabandan da oy alır”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın kesinlikle sağ tabandan da oy alacağını söyleyen TDP Genel Başkanı ve Milletvekili Cemal Özyiğit, Akıncı'nın herkesi kucaklayan bir tavrı olduğunu belirtti.

21 Şubat 2020 Cuma 13:23
Özyiğit: “Akıncı kesinlikle sağ tabandan da oy alır”
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı ve Milletvekili Cemal Özyiğit Ada TV’deki 'Gündem Özel' programına konuk oldu. Özyiğit, cumhurbaşkanlığı seçimine yakın dönemde yapılacak olan anketlerin daha gerçekçi bir sonuç vereceğini söyledi.

Anketlerde de görülüğü gibi TDP ile ilgili gittikçe yükselen bir trend olduğunu söyleyen Özyiğit, “Bizim elde ettiğimiz bilgilere göre sayın Akıncı’nın önde olduğudur” dedi.

Nisan ayının başlarında yapılacak son anketlerin daha gerçekçi olacağını düşündüğünü ifade eden Özyiğit, “İkinci tura Mustafa Akıncı ile Ersin Tatar’ın kalacağı netleşiyor gibi. Çok anormal gelişmeler olmazsa ikinci tura bu iki isim kalacak” dedi.

“AKINCI’NIN HERKESİ KUCAKLAYAN BİR TAVRI VARDIR”

İkinci tura kalan adayların diğer adayların oylarının nasıl yansıyacağının konuşulduğunu dile getiren Özyiğit, “İkinci tura önce bir gelinir. İkinci turda da toplum değerlendirir” diye konuştu.

Mustafa Akıncı’nın kesinlikle sağ tabandan da oy alacağını ifade eden Özyiğit, “Mustafa Akıncı partimizin adayı değildir. Sayın Akıncı evet bizim partimizin atası kabul edilen TKP ve BDH’nın başkanlığını yapmış partili olarak bir kişidir. Gerek bakanlığı döneminde gerekse belediye başkanlığı döneminde, tarafsız, herkesi kucaklayan bir tavrı vardır Sayın Akıncı’nın” dedi.

CTP ile birlikte ortak aday çıkartma konusunda da konuşan Özyiğit, “Bunu konuşamadık. Açık yüreklilikle söyleyeyim. CTP kurultay sürecinin hemen arkasından kendi adayıyla yarışa gireceğini söyledi. Bunu söyledikten sonra ortak adayı konuşamadık” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Toplumcu Demokrasi PartisiCemal ÖzyiğitMustafa AkıncıCumhurbaşkanlığı Seçimi2020 Seçim
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İsmo 2020-02-21 15:33:06

Doğru dur olacakta çünkü bir ülkenin çalışma bakanı ve başbakanı çıkıp asgari ücret kabul edileme diyor ise demeki bu işi biz yapamıyoruza girer herkes istifa edsin 1 maliye bakanı ülkeyi yönetsin .Akıncı bu yüzde sağ dabandan oy alacak

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