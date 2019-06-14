Özyiğit: Anastasiadis’in tek taraflı adımları sonucu Türkiye devreye girdi

Genel Başkan Cemal Özyiğit başkanlığındaki TDP heyeti, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve heyetiyle yaklaşık yarım saat süren bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kiprianu, Türkiye’nin Doğu Akdenizdeki faaliyetlerini tahrik edici olarak nitelendirdi.

Kiprianu açıklamasında, “Türkiye, Kıbrıs’ın kıta sahanlığındaki tahrik edici hareketlerini bir an önce sonlandırmalıdır” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmuş olsaydı Doğu Akdenizdeki zenginliklerin Türkiye karıştırılmadan çıkarılıp kullanılabileceğini iddia eden Kiprianu, bu görüşten hareketle liderlerin bir an önce çözüm için masaya oturması gerektiğini söyledi.

İki bölgeli iki toplumlu bir federasyon temelinde hareketle Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmasının önemine işaret eden Kiprianu, taksim’in hiçbir şekilde söz konusu olamayacağını kaydetti..

Kiprianu, Crans Montana’daki zemin, liderlerin görüş birliktelikleri ve imzalanan gayri resmi belgeden hareketle çözüm için çalışılması gerektiğini belirtti.

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit ise AKEL heyeti ile çok yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

AKEL’i bir Kıbrıslı Türkü Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday gösterek seçilmesini sağlamalarından dolayı tebrik eden Özyiğit, bunun yanında dün iki toplum arasında gerçekleştirilen karşılıklı suçlu takasını da selamladığını kaydetti.

Olumlu adımlara rağmen esas sorunun çözümüne yönelik müzakere sürecinin bir türlü başlayamamasından şikayet eden Özyiğit, bundan cesaret alan bazı kesimlerin 2 devlet söylemine başladıklarını ifade etti.

Özyiğit, üst düzey doruk anlaşmaları, Talat-Hristofyas yakınlaşmaları ve 11 şubat belgesinin gerçekçi bir çözüme zemin oluşturduğunu dile getirerek liderlerin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Özyiğit açıklamasında Doğu Akdenizdeki siyasi gerginliğe de değindi.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in Kıbrıs’ın tümü adına attığı tek taraflı adımların Türkiye’yi devreye girmeye mecbur bıraktığını vurgulayan TDP Genel Başkanı Özyiğit, gerginlikten karşılıklı olarak kaçınılması gerektiğine de işaret ederek, bu sorunun çözümü için biran önce masaya oturulması gerektiğini söyledi.

Cemal Özyiğit, garantör ülkelerdeki seçim süreçlerinin çözümün teşvik edilmesinin önündeki engellerden biri olduğunu kaydederek, “Artık seçimlerden usandık, özlü müzakereler için bir an önce hazırlık yapılarak masaya oturulmalı. Bir an önce ortak vatanımızı birleştirelim” ifadelerini kullandı.

(BRT)