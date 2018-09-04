Özyiğit, Ankara’da temaslarda bulunacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı’nın davetlisi olarak dün akşam Ankara’ya gitti.

Cemal Özyiğit, Ankara’da Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile biraraya gelecek.

Özyiğit, ziyaretine ilişkin yaptığıaçıklamada, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile yapacağı görüşmede Türkiye hükümetiyle eğitim ve kültür alanında işbirliği olanaklarının geliştirilmesi ve farklılıkları gidererek daha uyumlu bir eğitim ve kültür yapısı oluşturmanın yollarını arayacaklarını söyledi.