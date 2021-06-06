Özyiğit: “Arıklı toplum yararına değil, enerji alanındaki özel şirketler için çalışıyor”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın izlediği politika ile elektrik üretimini tamamen özele devretmeyi planladığını kaydetti. İşin doğrusunun ve yapılması gerekenin KIB-TEK’E yatırım olduğunu, ancak böyle bir irade ortaya konmadığını belirten Özyiğit, göreve geldiği günden itibaren ısrarla yatırımdan kaçarak zamana oynayan Arıklı’nın yatırım yapmayarak KIB-TEK’i özele muhtaç hale getirmek üzere olduğunu vurguladı.

Bakan Arıklı’nın Meclis dahil olmak üzere çeşitli platformlarda yaptığı açıklamalarının üretimi özele devretme niyetinde olduğunun açık ve net göstergesi olduğunu belirten Özyiğit, Arıklı’nın geçtiğimiz günlerde BRT’de ‘enerji’ gündemli programdaki söylem ve anlayışının da bu olduğuna dikkat çekti.

Yatırım yapmaktan ısrarla kaçan, ihaleleri yap-boz tahtasına çevirerek zamana oynayan Arıklı’nın ülkede enerji alanında özele olan bağımlılığı artıracak bir anlayışta olduğunu görmeyen, görmek istemeyen veya görüp de ses çıkarmayan kesimlerin de artık bu gerçeğin farkına varması gerektiğini belirten Özyiğit, bağımlılığı artıracak bu anlayışa güçlü şekilde dur denilmemesi halinde, bundan hem kurumun hem toplumun ciddi zarar göreceğini ifade etti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit yaptığı yazılı açıklama ile enerji alanında yaşanan gelişmeler ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığının icraatlarını değerlendirdi.

“ARIKLI, BU NİYETİNİ GİZLEMEKTEN ÇEKİNMİYOR”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede tüm enerji talebini karşılayan, üretim maliyetlerini düşüren ve çevre dostu üretim yapabilen özerk yapıya sahip bir KIB-TEK olması gerektiğini, bunun için de kuruma yatırımın şart olduğunu bir kez daha vurguladı. Buna odaklanılması gerekirken, zamana oynayarak kurumun özele muhtaç hale getirilmesine olanak yaratıldığını belirten Özyiğit, Arıklı’nın bugüne kadar yaptığı yatırım açıklamalarının arkasında kamusal bir yatırım modelinin olmadığını, tam tersine Teknecik Elektrik santralinin üretimini de özel bir gemi şirketine devretmek olduğunu kaydetti. Bu uyarıyı uzunca bir zamandır yapmakta olduklarını belirten Özyiğit, Bakan Arıklı’nın da artık bu niyetini gizlemekten çekinmediğini hatta katıldığı son programda ihaleye çıkılacağını söylediğini belirtti. Özyiğit, en az bu anlayış kadar bu anlayışa karşı çıkılmamasının da üzücü olduğunu belirtti.

“3-4 CENTLİK FARK NEREYE GİDECEK?”

LNG’yi depolayıp, doğalgaza dönüştürebilen ve üzerinde gaz ile de elektrik üretebilen santrallerin de bulunduğu özel şirkete ait bir gemi ile enerji üretimini özele devretme planları yapan Arıklı’nın bir kWh elektrik maliyetini ise 1-2 cent kira ücretine ek 5-6 cent üretim maliyeti ile 7-8 dolara olacağını iddia ettiğini belirten Özyiğit, bunun kamusal yatırım yapılması halinde yaklaşık 1,5 cent yatırım maliyeti olacağını, elektrik üretim maliyetinin ise 3,5-4,5 cent üretim yapılabileceğini ortaya koyan raporların olduğuna dikkat çekti. Özyiğit, Arıklı’nın getirmeyi planladığı gemi vasıtasıyla ile vatandaşa ödetilecek olan yaklaşık 3-4 centlik fark nereye gidecek diye sordu?

“ORTA VADEDE TÜM PROJELER İÇERİSİNDE EN MAKULÜNÜN LNG İLE ELEKTRİK ÜRETİMİ”

Orta vadede tüm projeler içerisinde en makulünün LNG ile elektrik üretimi olduğunu TDP olarak uzunca bir zamandır ortaya koyduklarına dikkat çeken Özyiğit, 4’lü hükümet döneminde de bu doğrultuda bir tutum izlediklerini kaydetti. Dönemin Yönetim Kurulu tarafından doğalgaza geçişi imkân sağlayacak olan çift yakıtlı jeneratörlere göre idari ve teknik şartname hazırlandığını, ardından da uluslararası ihale kararı alındığını anımsatan Özyiğit, o dönem buna en çok itiraz edenlerin başında Arıklı geldiğini kaydetti. Arıklı’nın bu düşüncesine şimdi de çift yakıtlı jeneratörlerin 2030’da AB tarafından yasaklanacağı iddiasını eklediğini belirten Özyiğit, bunun neden ve nasıl olacağının açıklanması gerektiğini, aksi takdirde iddiadan öteye gidemeyeceğini kaydetti. Özyiğit bu iddianın TC’den kiralamaya hazırlandığı çift yakıtlı motorin ve doğalgaz ile çalışan jeneratörlerin kurulumu için ihalesiz altyapı çalışmaları gerçekleştirirken yapılmasının ise manidar olduğunu söyledi.

“ARIKLI TARAFINDAN KILIF OLARAK KULLANILIYOR”

Bakan Arıklı’nın katıldığı son programda ayrıca daha önce alınan yatırım kararını bulandırmak adına 25 milyon dolara yaklaşık 60 Mwh gücünde jeneratörün alınabileceğini söylediğini de anımsatan Özyiğit, Arıklı’ya o zaman AKSA’ya ödenen sadece 2 yıllık kira bedeline karşılık gelen 50 milyon dolara toplamda 120 Mwh gücünde çift yakıtlı jeneratörler alıp AKSA’ya olan bağımlılığı ortadan kaldırma çağrısında bulundu. AKSA’nın 2024’de bitecek olan sözleşmesinin uzatılması için doğalgaz ile daha ucuz ve daha temiz elektrik üretimi söyleminin Arıklı tarafından da kılıf olarak kullanıldığını da belirten Özyiğit, şirket yetkililerinin fizibilite çalışmalarına başlamasının da bunun işareti olduğunu ifade etti.