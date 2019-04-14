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Özyiğit, Avrupa Montessori Derneği Başkanı Stefels ile görüştü

14 Nisan 2019 Pazar 12:15
Özyiğit, Avrupa Montessori Derneği Başkanı Stefels ile görüştü
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Avrupa Montessori Derneği Başkanı Mirjam Stefels ve Kıbrıs Montessori Okulları Eğitim Koordinatörü Hatice Düzgün’ü kabul ederek görüştü.

Bakanlıkta gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren görüşmede, Montessori okullarının çalışmaları hakkında Bakan Özyiğit’e bilgiler verildi, Montessori okullarının KKTC’de yaygınlaştırılması adına nelerin yapılabileceği konuşuldu.

Kıbrıs Montessori Okulları Eğitim Koordinatörü Hatice Düzgün görüşmede yaptığı konuşmada Mirjam Stefels’in Montessori Okullarını denetleme amaçlı ülkemizde bulunduğunu belirtti.

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KKTC’de ilk kez 2010 yılında Girne’den sonra Başkent Lefkoşa ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs kapusunda şübeleri açıldığını belirten Düzgün, bu sistemin okul öncesinde yaygınlaştırılması adına çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Avrupa Montessori Derneği Başkanı Mirjam Stefels de Bakan Özyiğit’e görüşmeye imkan verdiği için teşekkür etti ve Montessori Okullarının ülkemizde kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Stefels, Montessori Okullarının ülkemizde daha çok yaygınlaştırılması adına nelerin yapılacağı konusunda bakan Özyiğit ile değerlendirme yapacaklarını ifade etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de Avrupa Montessori Derneği Başkanı Mirjam Stefels ve Kıbrıs Montessori Okulları Eğitim Koordinatörü Hatice Düzgün’ü kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Düzgün’le birlikte bu sistem üzerine geçmişte de çalışmalar yaptıklarını, bu çerçevede Almanya’da bazı incelemelerde bulunduklarını anımsatan Özyiğit, ülkemizde bu sisteme yönelik bilinçlenmenin gün geçtikçe arttığına dikkat çekti.

Montessori Okullarının ülkemizde son yıllarda yaygınlaşmaya başladığını anımsatan Özyiğit, eğitimi yeniden yapılandırırken, öncelikli olarak okul öncesinde tam gün eğitime geçme çalışması yaptıklarını, bu çerçevede de Montessori sisteminin de önemli olduğunu kaydetti. Bu doğrultuda Montessori Okulları yetkilileri ile nasıl işbirliği yapacaklarını konuşmanın önemli olacağını belirten Özyiğit, sistemin yaygınlaştırılması adına görüş alışverişinde bulunacaklarını ifade etti.
(BRT/MAIL)

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Anahtar Kelimeler:
ÖzyiğitAvrupa Montessori Derneği
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