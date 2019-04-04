Özyiğit batı bölgesi okullarını gezdi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit,okullarda özellikle altyapı anlamında yaşanan sıkıntıların, yıllardır giderilemeyen yapısal sorunların aşılması ve önümüzdeki eğitim yılının en az sorunla açılması adına ciddi bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Bu amaçla tüm bölgelere okul ziyaretleri gerçekleştirerek idareci ve öğretmenlerin görüş, düşünce ve önerilerini dinleme, hem de altyapı anlamındaki eksiklikleri yerinde görerek olanaklar çerçevesinde çözümler üretme arayışında olduklarını belirten Özyiğit, “Hedefimiz öğrenci ve öğretmenlere daha sağlıklı bir eğitim ortamı sağlamaktır” dedi.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Özyiğit, bölge ve okul ziyaretleri kapsamında geçtiğimiz günlerde Güzelyurt Maarif Anaokulu ile Yeşilırmak bölgesini ziyaret ederek bölge halkıyla biraraya geldi, Yedidalga İlkokulu’nda incelemelerde bulundu.Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’nın da Bakan Özyiğit’e eşlik ettiği ziyaretlerde Özel Kalem Müdürü Kemal Burgaç ile Bakanlık İnşaat Birimi Amiri Tankut Rıfkı da hazır bulundu.

Ziyaretlerine ilk olarak Güzelyurt Maarif Anaokulu’ndan başlayan Özyiğit, Okul Müdürü Kerime Çelebi’den bilgi aldı. Güzelyurt Maarif Anaokulu’ndaki müdür ve öğretmenlerin özverili çalışmalarını takdir ettiğini belirten Özyiğit, kendilerinin de özellikle altyapı anlamında okulda bulunan eksiklikleri kısa sürede tamamlama yoluna gideceklerini, ilgili birimlere bu yöndeki çalışmaların ivedi olarak yapılması adına gerekli talimatların verildiğini ifade etti.

Ziyareti kapsamında daha sonra Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya ile birlikte Yedidalga İlkokulu’na giden Bakan Özyiğit, Okul Müdürü Cemal Çamlıca ve Okul Aile Birliği yetkilileri ile görüştü, özellikle okul oyun sahasında tehlike arz eden yerleri yerinde gördü. Gerekli önlemlerin kısa sürede alınacağını belirten Özyiğit, “Lefke bölgesine bağlı okullardaki eksikliklerin giderilmesi noktasında Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya olanakları çerçevesinde gerekli katkıyı yapmaktadır. Yedidalga İlkokulundaki sorunları da işbirliği içinde gidereceğiz” dedi. Özyiğit, “Öğrenci ve öğretmenlere daha sağlıklı bir eğitim ortamı sağlamak en temel hedeflerimiz arasındadır. Yılların yapısal sorunlarını çözmek adına kararlılıkla uğraşmaya devam edeceğiz” dedi.

Yeşilırmak bölgesini de ziyaret eden Bakan Özyiğit burada Muhtar İsmet Özpolat ve bölge halkıyla bir araya geldi, bakanlığın eğitim adına yürüttüğü çalışmalar ve projeler hakkında bilgi vererek, vatandaşların görüş ve önerilerini dinledi. Bölgede Bakanlığa bağlı yıllardır atıl durumda bulunan bina ve bölgesinde de incelemelerde bulunan Özyiğit, bu tür alanların aktif olarak kullanılması amacında olduklarını,bu araziyi de bölge halkının ve gençlerinin yararlanması adına bölge halkının kullanımına verme düşüncesinde olduklarını kaydetti. (BRT/MAIL)