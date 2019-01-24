Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Apple geri sayıma başladı! AirPods 2 geliyor...
Apple geri sayıma başladı!
Samsung Galaxy S10'da iki ekran birden olacak!
S10'da iki ekran birden olacak!
iPhone ekranları değişiyor! OLED teknolojisi için geri sayım...
iPhone ekranları değişiyor!
Fransa'dan Google'e 50 Milyon Euroluk Ceza
Google'e 50 Milyon Euroluk Ceza
Google Asistan değişti! İşte yeni gelen müthiş özellikler
Google Asistan değişti!
banner40

Özyiğit Bay-Sen Yetkililerini Kabul Etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) Başkanı Salih Sakallı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

24 Ocak 2019 Perşembe 16:11
Özyiğit Bay-Sen Yetkililerini Kabul Etti

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Bay-Sen Başkanı Salih Sakallı, görüşmede, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışanlarının geçmişten gelen sorunlarını Bakan Özyiğit’e aktarırken, gelinen süreçte BRT’nin yeni yasasının tamamlanarak hayata geçirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

banner41
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ise, ülkenin güzide kurumlarından biri olan BRT’nin tüm toplumun sesi konumunda olduğunu ifade etti.

BRTK Yasası’nın uzun yıllardır tartışıldığını belirten Özyiğit, yıllardır bekletilen BRT Yasası’nın 4’lü koalisyon hükümeti döneminde yaşam bulması ve BRT’de huzurlu bir çalışma ortamı yaratılması amacında olduklarını kaydetti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Cemal ÖzyiğitBay-SenHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı
Uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı
Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Dairesi Emekliler Derneği açıklama yaptı
Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Dairesi Emekliler Derneği açıklama yaptı
Zülfiye Tokay yaşamını yitirdi
Zülfiye Tokay yaşamını yitirdi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim