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Özyiğit: Biz Kendi Kendimizi Yönetmek İstiyoruz

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Genç TV’de katıldığı televizyon programında Nazar Erişkin’in sorularını yanıtladı.

14 Haziran 2021 Pazartesi 09:46
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Özyiğit: Biz Kendi Kendimizi Yönetmek İstiyoruz

GÜNDEM KIBRIS

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Genç TV’de katıldığı televizyon programında Nazar Erişkin’in sorularını yanıtladı.

Gündeme ilişkin konuları yorumlayan Özyiğit, “Bizi öyle bir konuma getirdiler ki, buradaki vesayet rejimi devam ediyor. Bunun ötesine geçemiyoruz. Meclis’te Kutlu Adalı Cinayetini Araştırma komitesin nasıl isterseniz kurun. Sonuca varamayacaksanız, boşuna kuracaksınız. Polis halen daha Güvenlik Kuvvetleri’ne bağlıdır. Bir özel jet meselesinde bile kapsamlı rapor hazırlanamadı. Polis çünkü bize bağlı değildir. Konunun özü, biz kendi kendimizi idare edemiyoruz, yönetemiyoruz. Biz burada Uluslar arası hukuk içine girip, kendi kendimizi yönetmek istiyoruz. Yolların tamiratını bile Ankara’ya devrediyoruz. Kendi kararlarımızı kendimiz alacağız. Bununla ilgili Türkiye ile bir tartışmaya gireceğiz, ama kavgaya demiyorum. Ekonomik ve sosyal ilişkilerde saygıya dayalı bir ilişki kuralım. İHA’lar ve SİHA’lar gelecek bu ülkeye ve bana soran yok” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Toplumcu Demokrasi PartisiCemal Özyiğit
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