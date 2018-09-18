Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95055
ALTIN
244.422
DOLAR
6.3394
STERLİN
8.3339
EURO
7.4066
Okula isteksiz giden çocuğa nasıl davranmalı?
Okula isteksiz giden çocuğa nasıl...
Tembelliğin suçlusu bulundu… Bilim insanları: Boyutuna göre değişiyor
Tembelliğin suçlusu bulundu… Bilim insanları...
Kedisinden ölümcül bakteri kaptı
Kedisinden ölümcül bakteri kaptı
Çift olarak toplam 200 kilo verdiler!
Çift olarak toplam 200 kilo...
Telefonlardaki kulaklık girişi tarih oluyor
Telefonlardaki kulaklık girişi tarih oluyor

Özyiğit: Biz sizlerin en iyi şekilde yetiştirilmeniz için mücadele veriyoruz

18 Eylül 2018 Salı 11:32
Özyiğit: Biz sizlerin en iyi şekilde yetiştirilmeniz için mücadele veriyoruz

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Demokrasi Ortaokulu’nun 2018 – 2019 Eğitim-Öğretim Yılı açılış törenine katıldı.
Törende, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Demokrasi Ortaokulu Müdürü Sevda Işıktaş ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından bazı derslikleri gezen Özyiğit, öğrencilerle sohbet etti ve yeni öğrenim yılının iyi geçmesi temennisinde bulundu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit konuşmasında, yılmadan eğitimin gelişmesi için çalışacaklarını dile getirerek, “Yıllarca sizin gibi öğrencilere eğitim vermek, onları en iyi şekilde yetiştirmek için uğraştım” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin ilk gün heyecanını ve ilk gün sevincini paylaşmak için geldiklerini söyleyen Özyiğit, “Sizler her şeyden önemlisiniz. Sizlerin geleceği her şeyden daha önemli. Biz sizlerin en iyi şekilde yetiştirilmeniz için mücadele veriyoruz” dedi.

Ülkenin birtakım ekonomik sıkıntılardan geçtiğini, fakat zorlukların kimseyi yıldırmaması gerektiğine dikkat çeken Özyiğit, bugüne kadar Kıbrıs Türk toplumunu hiçbir şeyin yıldıramadığını söyledi.

Eğitimin çok geliştiğini, artık kendilerinin okula öğrenci olarak gittiği dönemlerin çok ötesine geçtiğini söyleyen Özyiğit, “Eğitim benim öğretmen olarak çalıştığım dönemden de çok ileriye gitti” dedi.

İnançla, kararlılıkla öğrencilerin en iyi eğitim alması için her şeyi yapmaya devam edeceklerini dile getiren Özyiğit, ortaokulun öğrencilerin bilgi ve becerilerinin geliştiği en önemli dönem olduğuna dikkat çekerek, öğrencilerin bu dönemde geleceklerini şekillendirdiğini de sözlerine ekledi.

Okul Müdürü Sevda Işıktaş da, bugün 2018 – 2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ilk zilinin çaldığını dile getirerek, okulun eğitim öğretim yuvası olduğunu kaydetti.

Okulun insanın yetiştirildiği yer olduğuna vurgu yapan Işıktaş, öğrencilerine,ülkenin milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini benimseyerek koruyan bireyler olmalarını istedi.
(TAK)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Cemal ÖzyiğitMilli Eğitim Ve Kültür BakanıHaberKKTCKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çayönü çifti,Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 500 sterlin bağış yaptı
Çayönü çifti,Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 500 sterlin bağış yaptı
Gazimağusa’daki bazı okullarda ‘okul etkinlik çantası’ dağıtıldı
Gazimağusa’daki bazı okullarda ‘okul etkinlik çantası’ dağıtıldı
Özersay, Bozkır’ı kabul etti
Özersay, Bozkır’ı kabul etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim