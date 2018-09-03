Özyiğit bu akşam Ankara’ya gidiyor

Geç saatlerde Ankara’ya gidecek olan Bakan Özyiğit, yarın Türkiye Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile biraraya gelecek.Bakan Özyiğit, yarın Türkiye Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile saat 10.30’da görüşecek.

Bakan Özyiğit’in Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüşmesi ise yarın saat 12.00’de. Özyiğit görüşmenin ardından Ziya Selçuk’un onuruna vereceği öğle yemeğine katılacak

Bakan Özyiğit’in temaslarını tamamlamasının ardından yarın akşam (Salı) saat 19.45’te adaya dönmesi bekleniyor.