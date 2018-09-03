Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
92951
ALTIN
257.021
DOLAR
6.6528
STERLİN
8.5992
EURO
7.7151
YouTube'un Resim İçinde Resim Özelliği Masaüstüne de Geliyor
YouTube'un o özelliği masaüstüne de...
Google Asistan Artık İki Dili Aynı Anda Anlayabilecek
Google Asistan Artık İki Dili...
Bilim İnsanları, Esnek Ekranlı Rulo Tablet Ürettiler
Bilim İnsanları, Esnek Ekranlı Rulo...
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda oksijen sızıntısı alarmı
Uzay İstasyonu'nda oksijen sızıntısı alarmı
Yeni iPhone Modellerinin Tanıtım Tarihi Belli Oldu
Yeni iPhone Modellerinin Tanıtım Tarihi...

Özyiğit bu akşam Ankara’ya gidiyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit bu akşam Ankara’ya gidiyor.

03 Eylül 2018 Pazartesi 08:52
Özyiğit bu akşam Ankara’ya gidiyor

Geç saatlerde Ankara’ya gidecek olan Bakan Özyiğit, yarın Türkiye Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile biraraya gelecek.Bakan Özyiğit, yarın Türkiye Kültür Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile saat 10.30’da görüşecek.

Bakan Özyiğit’in Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüşmesi ise yarın saat 12.00’de. Özyiğit görüşmenin ardından Ziya Selçuk’un onuruna vereceği öğle yemeğine katılacak

Bakan Özyiğit’in temaslarını tamamlamasının ardından yarın akşam (Salı) saat 19.45’te adaya dönmesi bekleniyor.

BRTK

banner22
Anahtar Kelimeler:
Cemal ÖzyiğitAnkaraMilli Eğitim Ve Kültür BakanıGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mec-Sen Süresiz Grev Başlattı
Mec-Sen Süresiz Grev Başlattı
Özersay, bugün Ankara’ya gidiyor
Özersay, bugün Ankara’ya gidiyor
KTOEÖS, Meclis önünde eylem yapıyor
KTOEÖS, Meclis önünde eylem yapıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim