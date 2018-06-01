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Özyiğit: "Bu ülke ilk kez bir özel eğitim yasasına sahip olacak"

Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’nin ülkenin en büyük eğitim merkezi olduğunu kaydeden Öyken merkezde 75 çocuğa hizmet verdiklerini belirtti.

01 Haziran 2018 Cuma 10:39
Özyiğit: "Bu ülke ilk kez bir özel eğitim yasasına sahip olacak"

Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi öğrencilerinin mezuniyet töreni ve sponsor onu gecesi geçtiğimiz günlerde Hidden Garden’da gerçekleştirilen etkinlikle gerçekleştirildi.

Düzenlenen geceye Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler başta olamak üzere mezun olan öğrencilerin aileleri ve okul da görev alan öğretmenler ve sponsor firmaların yetkilileri katıldı.

Etkinlikte mezun olan öğrencilere mezuniyet belgeleri verilirken eğitim yılı içerisinde okula katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara da belge ve plaketleri takdim edildi.

Mezuniyet gecesinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Okul Müdürü Soner Öyken, 5 öğrencilerini mezun etmenin gururunu yaşadıklarını belirterek okulun kapılarının mezunlarına her zaman açık olacağını söyledi.

Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi’nin ülkenin en büyük eğitim merkezi olduğunu kaydeden Öyken merkezde 75 çocuğa hizmet verdiklerini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de gece de gerçekleştirdiği konuşmada bakanlık olarak birinci görevlerinin mezun olan gençlerin istihdam edilmeleri olduğunu söyledi ve bu bağlamda bakanlık olarak bir takım çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ise gecede gerçekleştirdiği konuşmada bakanlık olarak özel eğitime ayrı bir önem verdiklerine dikkat çekti. Ülkede yıllardır özel eğitim alanında eğitim verildiğini ancak özel eğitime ait bir yasanın bulunmadığının altını çizen Özyiğit “Bakanlıktaki ekip arkadaşlarım ile birlikte özel eğitim veren kurumların idarecileri ve öğretmenleriyle bu ülkede yapılmayanı yapmak için Özel Eğitim Yasası’nın hazırlanması adına yoğun bir çalışma içerisindeyiz” ifadelerini kullanarak hazırlanan yasanın meclisin açılmasıyla birlikte geçirileceğini ve ülkenin ilk kez bir özel eğitim yasasına sahip olacağını belirtti.

Özyiğit, bakanlığa ayrılan hane halkına yardım kalemi olan 500 bin TL’nin ise sadece özel eğitime aktarılacağını birkez daha ifade ederek ilk etapta Gazimağusa’da 40 özel eğitime gereksinim duyan öğrecilerin eğitim haklarının sağlanması adına girişimde bulunduklarını ve ihtiyaç duyulan miktarın bu kalemden karşılandığını, yıl sonunda da özel eğitim için harcanan her kuruşun hesabını belgeleri ile birlikte kamuoyuna paylaşacaklarını söyledi.

Özyiğit ayrıca özel çocuklarımızın, önlerindeki engelleri kaldırmanın kendileri için öncelikli görev olduğunu kaydederek “Bizler Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak çocuklarımızın eğitimini sağlayacağız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da gerekli girişimleri yaparak onların istihtamlarını sağlayarak onların yaşama daha sıkı tutunmalarını sağlayacağız” dedi.

Mezuniyet töreni mezun olan öğrencilere belgelerinin verilmesi, dans gösterilerin sunulması ve pasta kesiminin ardından sona erdi.

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