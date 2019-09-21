Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alzheimer hastalığı ilk belirtilerden 20 yıl önce başlıyor
Alzheimer hastalığı ilk belirtilerden 20...
Çocuk piyanistten iklim değişikliğine özel eser
Çocuk piyanistten iklim değişikliğine özel...
Savant sendromu nedir?
Savant sendromu nedir?
Tesadüfen bulunan yeni 'en siyah cisim' ışığın yüzde 99,995'ini emiyor
Buluş bir sanatçı sayesinde keşfedildi
Antibiyotik kullanımı ile kalp rahatsızlıkları arasında bağlantı var
Antibiyotik kullanımı ile kalp rahatsızlıkları...

Özyiğit: “Bu ülkede çözüm isteyenler ne zamandan beri ‘marjinal’ ya da ‘azınlık’ olmuştur”

21 Eylül 2019 Cumartesi 14:29
Özyiğit: “Bu ülkede çözüm isteyenler ne zamandan beri ‘marjinal’ ya da ‘azınlık’ olmuştur”

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs’ta tarafların referans kavramlarını tamamlama çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, Referans kavramlarında anlaşmanın, federal çözüm için domino etkisi yaratacağını kaydetti.

Yazılı açıklama yapan Özyiğit, iki liderin önümüzdeki hafta New York’ta BM Genel Sekreteri ile görüşeceklerini ve referans kavramlarındaki çalışmaları masaya yatıracaklarını anımsatarak, referans kavramları üzerinde mutabakata varılmasının süreci mutlaka hızlandıracağı görüşünü ifade etti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs’ta tarihsel süreç ve tecrübenin en gerçekçi çözümün federasyon olacağını ortaya koyduğunu ve yeni maceralara girilmemesi gerektiğine inandıklarını belirtti.

Rum Yönetimi’nin tek yanlı ilan ettiği münhasır ekonomik bölgedeki parselde TOTAL ve ENI’ye hidrokarbon arama ruhsatı vermesine de değinen Özyiğit, tek yanlı adımların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sadece gerginliğe hizmet edeceği uyarısında bulundu.
Rum lider Anastasiadis’in Kıbrıs sorununu bir azınlık-çoğunluk ilişkisi içerisinde tanımlamaya yönelik açıklamalarını da değerlendiren Özyiğit, bunun adadaki gerçekleri ve BM parametrelerini yok sayan, dahası çözüme hizmet etmeyen bir tutum olduğuna dikkat çekti.

Özyiğit, kararlara etkin katılım ve bir olumlu oy ilkesinin Kıbrıslı Türklerin yıllar öncesinden gelen tezi olduğunu, ayrıca, müzakerelerde mutabık kalınan en temel kavramlardan biri olduğunu anımsattı.

TDP Başkanı Cemal Özyiğit, Başbakan Tatar’ın Ankara’da yaptığı açıklamalarda Kıbrıs’ta çözüm isteyen kesimleri suçlayıcı ifadeler kullandığını iddia ederek, “Bu ülkede çözüm isteyenler ne zamandan beri ‘marjinal’ ya da ‘azınlık’ olmuştur” diye sordu.

banner22
Anahtar Kelimeler:
ÖzyiğitHaberKıbrısçözümMarjinalAzınlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İklim grevine öğrencilerden destek
İklim grevine öğrencilerden destek
Hristodulidis, New York öncesi açıklamalarda bulundu
Hristodulidis, New York öncesi açıklamalarda bulundu
Doğancı halkı yeni yolun açılması talebiyle eylem yaptı
Doğancı halkı yeni yolun açılması talebiyle eylem yaptı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim