Özyiğit: “Bu ülkede çözüm isteyenler ne zamandan beri ‘marjinal’ ya da ‘azınlık’ olmuştur”

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs’ta tarafların referans kavramlarını tamamlama çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, Referans kavramlarında anlaşmanın, federal çözüm için domino etkisi yaratacağını kaydetti.

Yazılı açıklama yapan Özyiğit, iki liderin önümüzdeki hafta New York’ta BM Genel Sekreteri ile görüşeceklerini ve referans kavramlarındaki çalışmaları masaya yatıracaklarını anımsatarak, referans kavramları üzerinde mutabakata varılmasının süreci mutlaka hızlandıracağı görüşünü ifade etti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs’ta tarihsel süreç ve tecrübenin en gerçekçi çözümün federasyon olacağını ortaya koyduğunu ve yeni maceralara girilmemesi gerektiğine inandıklarını belirtti.

Rum Yönetimi’nin tek yanlı ilan ettiği münhasır ekonomik bölgedeki parselde TOTAL ve ENI’ye hidrokarbon arama ruhsatı vermesine de değinen Özyiğit, tek yanlı adımların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sadece gerginliğe hizmet edeceği uyarısında bulundu.

Rum lider Anastasiadis’in Kıbrıs sorununu bir azınlık-çoğunluk ilişkisi içerisinde tanımlamaya yönelik açıklamalarını da değerlendiren Özyiğit, bunun adadaki gerçekleri ve BM parametrelerini yok sayan, dahası çözüme hizmet etmeyen bir tutum olduğuna dikkat çekti.

Özyiğit, kararlara etkin katılım ve bir olumlu oy ilkesinin Kıbrıslı Türklerin yıllar öncesinden gelen tezi olduğunu, ayrıca, müzakerelerde mutabık kalınan en temel kavramlardan biri olduğunu anımsattı.

TDP Başkanı Cemal Özyiğit, Başbakan Tatar’ın Ankara’da yaptığı açıklamalarda Kıbrıs’ta çözüm isteyen kesimleri suçlayıcı ifadeler kullandığını iddia ederek, “Bu ülkede çözüm isteyenler ne zamandan beri ‘marjinal’ ya da ‘azınlık’ olmuştur” diye sordu.