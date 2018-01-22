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Özyiğit: "Bugün yaşananlar kabul edilemez"

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bugün ülkede yaşananların kabul edilemeyeceğini açıkladı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 16:46
Özyiğit: "Bugün yaşananlar kabul edilemez"
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Özyiğit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “ Bu sabah Meclis’teki yemin töreni sırasında yaşananlar, Afrika gazetesine yapılan linç girişimi ile bu toplumun seçilmiş Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yapılan saldırılar, en hafif tabiri ile bu ülkenin demokrasisine, değerlerine, kurumlarına saygı sınırını aşmaktır ve hiçbir şekilde kabul edilemezdir. Bu ülkenin insanları demokrasi, ifade özgürlüğü ve karşılıklı anlayış ile yoğrulmuştur ve kimsenin bunu bozmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

“Koordinasyon Ofisi ile ilgili gösterilerde elinde gitarlı gençlerimizin önüne duvar olan güvenlik güçlerinin, bugün Meclis’e ve Afrika gazetesine yapılan bu saldırılara göz yummasının hiçbir mazereti olamayacağı gibi, yaşananlar bir kez daha bizlere polisin sivile bağlanması noktasında yaptığımız ısrarın haklılığını ortaya koymuştur” diyen Özyiğit, ülkeyi kamplara bölerek, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde gerginlik ortamı yaratılmasının da, buna hizmet edenler dahil kimseye fayda getirmediğinin bilincinde olunmasını istedi.

Özyiğit, ülkeyi kaos ortamına sürüklemenin, kimsenin hakkı olmadığını ve olmayacağını söyledi.

Cemal Özyiğit, “Bu noktada da herkese çok ciddi sorumluluk düşmektedir. Bütün vatandaşlarımızı sağduyuya ve sahip olduğumuz değerleri çocuklarımıza aktarabilmek için omuz omuza dayanışmaya davet ederim” dedi.

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diline sağlık 2018-01-22 17:29:46

Biz gitarlarla ortaya çıkarız. bunlar tam vordo. Hiç bize uymazlar. Ortaçağda gibi hareket eder bunlar. Çok sıkıntılıyız kıbrıslılar olarak.

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