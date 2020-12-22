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ÖZYİĞİT: “ÇELER TRAFİK SIKIŞIKLIĞINDAN GELEMEDİ”

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

22 Aralık 2020 Salı 11:43
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ÖZYİĞİT: “ÇELER TRAFİK SIKIŞIKLIĞINDAN GELEMEDİ”

ÖZEL HABER

Halkın artık Meclis araştırmalarına dahil edilmesini istediklerini vurgulayan Özyiğit, “Biz sivil irade denetimi içinde bir yapı istiyoruz. Bu toplumun kendi ayakları üzerinde durmasını istiyoruz” dedi.

TDP Milletvekili Zeki Çeler’in Meclis Genele Kurulu’ndaki oylamaya katılmamasını da yorumlayan Özyiğit, “Kimse başka yere çekmesin. Çeler’in yetişememesi tamamen trafik sıkışıklığından kaynaklanıyor” dedi.

13’üncü maaşın ödenmesinin bir hak olduğunu söyleyen Özyiğit, bu hakkın tartışma konusu olmaması gerektiğini, özel sektörde de uygulanması gerektiğini vurguladı.

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