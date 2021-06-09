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Özyiğit, Cenevre Zirvesi'ni değerlendirdi

Özyiğit, Cenevre Zirvesi'nin ardından Rum Lider Nikos Anastasiadis'in ise oldukça rahat bir konumda olduğunu vurguladı.

09 Haziran 2021 Çarşamba 19:09
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Özyiğit, Cenevre Zirvesi'ni değerlendirdi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs TV’de Hasan Hastürer’in programına konuk oldu.

Cenevre’de gerçekleştirilen gayrı resmi 5 + BM toplantısına ilişkin konuşan Özyiğit, zirvede Rum Lider Nikos Anastasiadis’in, Crans Montana’da neden kaçtığının sorulması ve Anastasiadis’in sıkıştırılması ve Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesine bağlı kalması gerekirken, bunun yapılmadığını vurguladı.

"TÜRKİYE GARANTİLERİ BİLE MASAYA KOYMUŞTU"

Özyiğit, Türkiye’nin Crans Montana’da garantileri bile masaya koyduğunu anımsatarak, Anastasiadis’in seçim endişesi ile Crans Montana’da masadan kaçtığını kaydetti; “Cenevre'de Anastasiadis’in siyasi eşitlikten ne anladığını irdelemek, onu zorlamak lazımdı” ifadelerini kullandı.

“Altın Pasaport” meselesi dışında Anastasiadis’in oldukça rahat bir konumda olduğunu ifade eden Özyiğit, Kıbrıs Türk tarafının 20 yıl sonra yeniden çözümsüzlük sandalyesine oturtulduğunu vurguladı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

Anahtar Kelimeler:
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit
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