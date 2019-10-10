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Özyiğit, CHP heyetiyle görüştü

10 Ekim 2019 Perşembe 15:56
Özyiğit, CHP heyetiyle görüştü

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve CHP Kıbrıs Temsilcisi Mustafa Yürükcü’den oluşan heyetle görüştü.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre TDP Genel Merkezi’nde yer alan ve 45 dakika süren görüşmede, TDP Genel Sekreteri Halil Hızal ile Lefkoşa İlçe Başkanı Doğa Yalçın da hazır bulundu. Görüşmede, başta Kıbrıs konusu ve iki parti arasındaki ilişkiler olmak üzere gündemdeki konulara yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

(BRT/TAK)

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Anahtar Kelimeler:
Özyiğit
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