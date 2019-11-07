Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha
Google o markayı satın aldı
Google o markayı satın aldı
Tıkalı burun uyku problemlerine yol açıyor
Tıkalı burun uyku problemlerine yol...
Aspirin depresyona iyi geliyor
Aspirin depresyona iyi geliyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor

Özyiğit: Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra erken seçim gündeme gelebilir

BRT’de yayınlanan Birinci Boyut programına konuk olan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bugüne kadar yapılan bütün anketlerde Akıncı’nın açık ara önde görüldüğünü söyleyen Özyiğit, son yapılan ve açıklanan Gezici Araştırma Şirketi’nin sonuçlarını da değerlendireceklerini belirtti.

07 Kasım 2019 Perşembe 09:28
Özyiğit: Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra erken seçim gündeme gelebilir

Özyiğit, “Bugüne kadar yapılan bütün anketlerde Sayın Akıncı açık ara önde görülüyor. Gezici böyle bir anket ortaya koymuş elbette bunu da değerlendireceğiz. Neye dayanarak Tatar, Akıncı, Erhürman, Özersay sıralamasını söylüyor bunu anlamak lazım. Ben sürekli ülkeyi geziyorum, toplumla iç içeyim. Toplumda özellikle son dönemlerde Sayın Akıncı’nın açıklamasından sonra Türkiye’den gelen tepkiler ve söylemler nedeniyle sayın Akıncı’nın şahsında ama Kıbrıs Türk toplumuna yönelik aşağılayıcı sözlerden sonra Kıbrıs Türk toplumunun çok büyük bir bölümünün Sayın Akıncı’nın etrafında kenetlendiğini görüyorum. Dolayısıyla bu gerçeği de herkes iyi bilmeli ve doğru okumalı. Anketörler kendilerine göre bir çalışma yaptılar, açıkladılar. Başka anketler de yapılır, yapılmaya da devam edecek. Önümüzde epey bir zaman vardır” dedi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 25 Kasım’da Berlin’de gerçekleşecek 3’lü görüşmeye ilişkin de şunları ifade etti:“Son birleşen başkentte Berlin’de yapılacak görüşme ile son bölünmüş kent Lefkoşa ekseninde Kıbrıs’ın birleştirilmesi konuşulacak. Dolayısıyla bence son derece anlamlı ve yer de doğru seçildi diye düşünüyorum”.

Sağda geniş işbirliği tartışmasına da değinen Özyiğit, hedeflenenin Kudret Özersay’ı ve partisini mevcut yapıdan da ekarte etme zemininin yaratılmaya çalışıldığını dile getirdi.
Özyiğit, “Sağda geniş işbirliği tartışması belli ki bizi bırakıp yeni bir serüvene yelken açan Kudret hocayı ve partisini mevcut yapıdan da ekarte etme zemini yaratılmaya çalışılıyor cumhurbaşkanlığına endeksli. Hükümet değişikliği artık siyasetin yeniden kurgulanmasını, toplumun yeniden siyasi duruşunu belirlemesini gündeme getirebilir. Yani dolayısıyla şuanda gündemde değildir ama cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra erken seçim de gündeme gelebilir” dedi.

TDP Genel Başkanı Özyiğit, seçim yasasının da yeniden gözden geçirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi. Zaman zaman refendum söylemlerinin gündeme taşınmasına da değinen Özyiğit, “Sakın ola kimse referandumu bir seçime endekslemeye kalkışmasın, çalışmasın. Doğru değil”diye konuştu.

(BRT)

banner22
Anahtar Kelimeler:
ÖzyiğitHaberSeçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SÜTEK’te elektronik irsaliye sistemi devreye girdi
SÜTEK’te elektronik irsaliye sistemi devreye girdi
Özersay'dan Yavuz Çıkarma Plajı Açıklaması
Özersay'dan Yavuz Çıkarma Plajı Açıklaması
Uyuşturucu zanlısı tutuklu kalacak!
Uyuşturucu zanlısı tutuklu kalacak!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim