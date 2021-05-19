Özyiğit'den,Ad-Hoc komite açıklaması

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetin mecliste kurmak istediği Ad-Hoc komite teşebbüsü için hukuki süreç başlatmak da dahil, komiteye karşı her türlü mücadeleyi vereceklerini belirtti.

Özyiğit'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Bilindiği gibi Azınlık Hükümeti, bütün uyarılarımıza ve çağrılarımıza rağmen Muhalefetle bir uzlaşı aramak yerine, 'ben yaptım oldu' mantığıyla hareket ederek, seçim tarihini belirlemek amacıyla dün Mecliste bir Ad-hoc komite kurulması kararı aldırmıştır.

Toplumcu Demokrasi Partisi olarak, Azınlık Hükümetinin anti-demokratik ve hukuk tanımaz tavrı nedeniyle bu komiteye temsilci göndermeyeceğiz ve diğer Muhalefet Partileri ile birlikte hukuki süreç de dahil olmak üzere her türlü mücadeleyi vereceğiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."