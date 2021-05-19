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Özyiğit'den,Ad-Hoc komite açıklaması

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, hükümetin mecliste kurmak istediği Ad-Hoc komite teşebbüsüne karşı her türlü mücadeleyi vereceklerini duyurdu.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 18:27
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Özyiğit'den,Ad-Hoc komite açıklaması

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetin mecliste kurmak istediği Ad-Hoc komite teşebbüsü için hukuki süreç başlatmak da dahil, komiteye karşı her türlü mücadeleyi vereceklerini belirtti.

Özyiğit'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Bilindiği gibi Azınlık Hükümeti, bütün uyarılarımıza ve çağrılarımıza rağmen Muhalefetle bir uzlaşı aramak yerine, 'ben yaptım oldu' mantığıyla hareket ederek, seçim tarihini belirlemek amacıyla dün Mecliste bir Ad-hoc komite kurulması kararı aldırmıştır.

Toplumcu Demokrasi Partisi olarak, Azınlık Hükümetinin anti-demokratik ve hukuk tanımaz tavrı nedeniyle bu komiteye temsilci göndermeyeceğiz ve diğer Muhalefet Partileri ile birlikte hukuki süreç de dahil olmak üzere her türlü mücadeleyi vereceğiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Son Güncelleme: 19.05.2021 18:44
Anahtar Kelimeler:
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit
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