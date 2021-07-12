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Özyiğit: Devleti önce gömdüler, şimdi de toprak atıyorlar

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yaptığı açıklamada ; "Bugünden itibaren Kıbrıslı Türkler'in Türkiye Cumhuriyeti'nin "siyasi ambargosu" altında olduğunu söylemek yanlış olmaz" dedi...

12 Temmuz 2021 Pazartesi 09:52
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Özyiğit: Devleti önce gömdüler, şimdi de toprak atıyorlar

Özyiğit'in açıklamarı şu şekilde:

Bugün artık belli oldu ki, tahmin ettiğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin "ülkeye giriş yasağı" uygulayacağı bir liste var.

Keyfi, siyasi görüşüne göre, Kıbrıs Türkü'ne hakaret edercesine, KKTC pasaportunun tek geçerli olduğu  limanlar da bizlere kapanmış oldu. 

Bugünden itibaren Kıbrıslı Türkler'in Türkiye Cumhuriyeti'nin "siyasi ambargosu" altında olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Kıbrıslı Türklerin Türkiye insanına sevgisi ve hürmeti elbet sarsılmaz ama bu yeni durumda da siyaset yeniden şekillenir. 

Diğer taraftan çarşamba gün Dışişleri Bakanlığımız TC'ne girişler için  girişim başlattığını açıklamıştı, aradan 5 gün geçti belli ki onları da en hafif tabiriyle "kaale almadılar".

Kısacası Ulusal Birlik Partisi ve Tatar'ın önce HP ile çıktığı, şimdi DP-YDP ile devam eden "devleti tanıtacağız" yolunda devleti önce gömdüler, şimdi de toprak atıyorlar.

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