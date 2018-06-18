Özyiğit: "Diplomaların imzalanmaması gibi bir durum olmadı"

Arzu Köprülü

UBP Milletvekili Özdemir Berova da, “Eğitim öğretim yılı sonu ve önümüzdeki dönem”e ilişkin güncel konuşmasında, fen lisesi ve üniversite sınavlarının ardından tüm öğrencilerin yaz tatiline çıkacağını hatırlattı. Berova, Eğitim Bakanlığı açısından bunun tam ters işlediğini ve yaz tatilinin gelecek dönemin planlanması için harcanması gerektiğini söyledi.

Şu ana kadar bakanlığın, altyapı, müfredat, kitaplar ve öğretmen kadrolarının tamamlanmış olması gerektiğini hatırlatan Berova, bakanlığın “eğitimin stratejik planlaması”nı yapacaklarını açıkladığını ancak konuyla ilgili herhangi bir adımdan haberleri olmadığını belirtti.

Berova, eğitimin son günü bir veli olarak eline geçen anketin mantığını ve kime hitap ettiğini bile anlamakta zorlandığını ifade ederek, anketle ilgili eleştirilerde bulundu.

Bayramdan önce ihale komisyonunun sayfasında sadece Cengiz Topel Meslek Lisesi’nin laboratuvarıyla ilgili ihalenin yer aldığını, bunun harici herhangi bir ihale açılmadığını söyleyen Berova, bu da okulların tamir ve tadilat ihtiyaçlarının karşılanması için yeterli süre bulunamayacağını kaydetti.

Berova, “Görünen odur ki bu hükümetin altyapı konusunda herhangi bir atılımı olamayacak” dedi.

Gelecek yılın müfredatının kendileri tarafından hazırlandığını belirten Berova, din derslerinin seçmeli hale getirildiğini açıklayan bakanlığı eleştirerek, bir müfredatın içerisinde bir dersi seçmeli yapabilmek için bir programlama gerektiğini dile getirdi.

Özdemir Berova, kolejlere giriş şeklini değiştireceğini açıklayan bakanlığın bulduğu ‘mucizevi’ yöntemi merak ettiklerini kaydederek, bu mucizevi yöntemin eylülden önce açıklanmasının niye zorunlu olduğunu anlattı.

Berova, oluşacak kadro açığı ve okulların açılmasıyla yaşanacağını öngördüğü problemlere örnekler verdi.

ARIKLI

YDP Milletvekili Erhan Arıklı da söz alarak, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nden mezun olanların, geçen yıl mahkemenin vermiş olduğu ‘hatalı müfredat’ kararı nedeniyle diplomalarının imzalanmayacağıyla ilgili dedikodular dolaştığını hatırlatarak, konuyla ilgili bilgi istedi.

ÖZYİĞİT

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, diplomaların imzalanmaması gibi bir durum olmadığını kaydetti.

Özyiğit, din derslerinin seçmeli olmasının hükümet programında da yer aldığını ve eğitimde her zaman ideolojik değil, pedagojik yaklaştığını vurguladı.

Eğitim sistemiyle ilgili farklı vadelerde gerçekleştirilecek projelerle ilgili çalışmalar yapıldığını kaydeden Özyiğit, eğitim sistemiyle ilgili yapılan planlamalarla ilgili bilgi verdi.

“Değerli meslektaşım” ve “değerli veli” başlıklı 2 anket hazırlandığını ancak bu anketlerde bir karışıklık yaşandığını kabul eden Özyiğit, “Bunun bir hata olduğunu kabul ediyorum ancak anketler eğitim bilimcileri tarafından hazırlandı” dedi.

Özyiğit, altyapı konusunda birtakım hazırlıklar yapıldığını ve ihaleye peyderpey çıkılacağını ifade ederek, bu çalışmaların eylül ayına kadar tamamlanamaması halinde tüm sorumluluğu almaya hazır olduğunu söyledi.

Yeni uygulamaların okullar açılmadan netleşmiş ve kamuoyuna duyurulmuş olacağını belirten Özyiğit, temmuz ayında YÖDAK’la işbirliğinde yapılacak çalıştay hakkında da bilgi verdi.

ÖSYM benzeri bir sistem dizayn etmeyi hedeflediklerini belirten Özyiğit, atacakları adımların yeni çatışmalar yaratmaması için uğraştıklarını söyledi.

Özyiğit, Beyarmudu Ortaokulu’nun öğrenci yetersizliğinden kapalı olduğunu anımsatarak, Beyarmudu Ziraat Koleji’nin 9. sınıftan itibaren öğrenci alacağını müjdeledi.

Özyiğit, velilere çağrı yaparak, kayıt ücreti alınmasının doğru olmadığını hatırlatarak, karşılığı verilmeyen hizmetler için önceden alınacak paraları da doğru bulmadığını da ekledi.