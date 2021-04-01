ÖZYİĞİT: “EGEMENLİĞİ EN ÇOK SAVUNAN BİZİZ”

“Egemenliğe inanıyor musun inanmıyor musun” sorusunun doğru olmadığını söyleyen Özyiğit, Kıbrıs Türkü’nün bir devleti olduğunu, bunun tüm çözüm müzakerelerinde de yer aldığını belirtti.

“Egemenliği en çok da savunan biziz ama siyasal eşitlik temelinde, ne birinin yaması ne birinin vilayeti…” diyen Cemal Özyiğit, onurlu bir barış istediklerini, iki bölgeli iki toplumlu siyasal eşitlik temelinde bir çözüm istediklerini anlattı.

Özyiğit, “Kıbrıs Türk halkı bizleri seçti buralara getirdi, biz de bu mücadeleyi sürdürmekle görevliyiz” ifadelerini kullandı.