ÖZYİĞİT: “EĞİTİM UZUN SOLUKLU BİR POLİTİKADIR”

Eğitim eski Bakanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, katıldığı televizyon programında eğitime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özyiğit, eğitimin toplumsal bir olay olduğunu ve herkesin bir yerde buluşması gerektiği bir konu olduğunu ifade ederek, günü birlik politikalarla her gelen hükümetin bakanına göre değişmemesi gerektiğini söyledi.

Özyiğit, “Eğitim uzun erimli bir süreçtir. İnsan sağlığı da böyledir. İnsan rahatsız olur ve insanın sağlığını korumak için aşı da başta olmak üzere çeşitli tedbirler alınır” dedi ve ekledi; “Biz ise bir gecede ilkokulların 6 yıldan 5 yıla indirildiğini gördük” dedi.

Eğitim eski Bakanı Özyiğit, “Biri gelip ansızın kolejlere giriş sınavını ve aniden kolejin orta bölümünü kapattı. Bir başkası gelip yaz döneminde kolej sınavı yaptı. Bir başkası yine koleji, klasik liseleri alıp, üniversite misyonunu kolejin içerisine koydu. Kolej daha çok üçüncü ülkelere öğrenci yetiştiren bir olaydır ve yabancı dilde öğrenim yapan üniversitelere yönelik hazırlanmıştır” şeklinde konuştu.

Çarpık olan bu durumu yeniden zemine oturtmak için Vizyon 2030’u planladıklarını buna karşı kolejlere giriş sınavında öğrencileri bir yarışmacı olarak benzeten Özyiğit, bu anlayışı doğru bulmadığını söyledi.