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Özyiğit: “En Erken Zamanda Seçime Gitmektir Aslolan”

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Özgür Gazete’de katıldığı programda Pınar Barut’un sorularını yanıtladı. 

10 Mayıs 2021 Pazartesi 09:56
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Özyiğit: “En Erken Zamanda Seçime Gitmektir Aslolan”

GÜNDEM KIBRIS

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Özgür Gazete’de katıldığı programda Pınar Barut’un sorularını yanıtladı. 

Gündemdeki gelişmeleri yorumlayan Özyiğit, “Eğer çözüm olmazsa, Kıbrıs’tan yüzlerce, belki de binlerce gencimiz Londra’ya göç edecek. Bu da benim gibi Kıbrıs’a aşık birini kahreder. Biz asıl sorunlarımızla uğraşmayı bıraktık, iç hesaplaşmaları konuşmaya başladık. Eğer Bertan Zaroğlu söylediklerinde ciddiyse, bu hükümet yıkılır. Bunun dışında Hükümet, tersini yapar mı? O da onların bileceği bir şey. Oysa bu azınlık hükümeti, Ekim 2021’de erken seçim taahhüdüyle güven oyu aldı. Sayın Saner, her türlü pazarlığa açıktır. Sayın Zaroğlu’nun önerisiyle, kendini kurultayda güçlendirecek adımı neden atmasın? Toplum da artık bu pazarlıkları görsün. Şahsi çıkarları, toplumun önünde görmemeliyiz. En erken zamanda bir seçime gitmektir aslolan. Bu seçim de Kıbrıs Türk toplumunun bir sınavı olacak” dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Cemal Özyiğit
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