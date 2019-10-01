Özyiğit: "Erdal Abit İlkokulu'nun kapanmasının sorumlusu Bakanlıktır"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Lefke bölgesinde bulunan Erdal Abit İlkokulu’nun kapanması kararının son dece hatalı olduğunu belirterek, “Bunun sorumlusu yaz dönemi boyunca gerekenleri yapmayarak okulun kapanmasına neden olan Bakanlık yetkilileridir”iddiasında bulundu.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, söz konusu okulun öğrenci sayısının düştüğünün yıllardır bilinen bir gerçek olduğunu, nitekim bu gerçeği dikkate alarak geçen yıl Bakanlığı döneminde detaylı bir çalışma yaptıklarını belirten Özyiğit şöyle devam etti:

“Sayın Bakan dün yaptığı açıklamada okulun anaokul modeline geçmesi konusunda fikir birliği olduğunu ve bu konuda çalışma başlatılacağını söyledi. Sayın Bakan’a hatırlatmak isteriz ki, tam da bahsettiği çerçevede bir çalışma zaten yapılmıştı. İlköğretim Dairesi Müdürlüğü öncülüğünde okulda ve bölgede ciddi bir çalışma yaptık ve Erdal Abit’i 4-5 yaş grubunu kapsayacak bir bölge anaokuluna dönüştürecek (yaklaşık 100 çocuk bu okula yönlendirilecekti), Gemikonağı ve bölgesinde ikamet eden ilkokul çağındaki öğrencileri de bölge okullarına yönlendirecek bir plan hazırlamıştık. Sayın Bakan’a bu yönde bir çalışma olduğunu yeniden hatırlatmak isteriz” dedi.

Hazırlanan planı Lefke Belediye Başkanlığı ve bölgedeki sivil toplum örgütleri ile de çeşitli vesilelerle paylaştıklarını ve bu konuda hemfikir olduklarını ifade eden Özyiğit, “Eğitim Bakanlığı bu planı dikkate alarak uygulamaya koysaydı, hem Erdal Abit bugün kapanmamış olacak ve adı yaşatılacaktı, hem de bölgedeki 4 yaş grubu çocukların da okullaşması sağlanacaktı. Ancak bu çalışma dikkate alınmayarak okulun kapanmasına neden olunmuştur. Bu gelişme hem bölge hem de eğitim adına son derece üzüntü vericidir” dedi.

Erdal Abit İlkokulu’nun Eğitim Bakanı’nın da söylediği gibi altyapı olarak ülke standartlarında en iyi okullardan biri olduğuna dikkat çeken Özyiğit, Bakanlığın görevini yapmaması nedeniyle bir eğitim kurumunun kapatılmasının hiçbir mazereti olamayacağını kaydetti.