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Özyiğit: “Ev İçi Şiddet Yasa Tasarısı’nın İvedilikle Görüşülmesini Talep Edeceğiz”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) tarafından Meclis’e sunulan ‘Ev İçi Şiddet Yasa Tasarısı’nın Meclis’te ivedilikle görüşülmesini talep edeceklerini belirtti. Özyiğit, ilgili tam paydaşlarla görüşülerek oldukça kapsamlı bir şekilde hazırlanan Tasarı’nın en erken zamanda hayat bulması için TDP olarak ısrarlı olacaklarını kaydetti.

22 Mart 2021 Pazartesi 14:44
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Özyiğit: “Ev İçi Şiddet Yasa Tasarısı’nın İvedilikle Görüşülmesini Talep Edeceğiz”

Türkiye’nin, özellikle kadınlar olmak üzere herkesin şiddete maruz kalmaksızın yaşama hakkını korumayı öngören, cinsiyetler arası ayrımcılığın önlenip, eşitliğin sağlanmasını hedefleyen ve İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinen “Kadınlara Yönelik ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesine ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinden çekilmesini yanlış bir karar olarak niteleyen Özyiğit, bu karara yönelik ortaya konan tepkilerin haklılığına dikkat çekti.

Ülkemizde ve dünyada özellikle de eşitliğin sağlanması ve şiddetin önlenmesi adına daha ileri adımlar atılması gerekliliği üzerinde duran Özyiğit, bunun ilk adımının ‘Ev İçi Şiddet Yasa Tasarısı’nın yaşam bulmasıyla atılabileceğini kaydetti.

Özyiğit, TDP olarak Meclis’te söz konusu Yasa Tasarısı’nın tüm partilerin katılımıyla oluşturulacak bir AD-HOC komitede ivedilikle görüşülerek yasalaşması için gerekli adımları atacaklarını ifade etti.

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