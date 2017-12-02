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Özyiğit: "Güçlü bir ekiple, özgür bir gelecek yaratacağız"

Yürüyüş boyunca, üzerlerinde 'Güçlü', 'Temiz', 'Özgür' yazılı çeşitli görsellerin yer aldığı kartpostallar dağıtıldı.

02 Aralık 2017 Cumartesi 16:09
Özyiğit: "Güçlü bir ekiple, özgür bir gelecek yaratacağız"
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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekili adayları 7 Ocak’ta yapılacak erken genel seçimlere yönelik Lefkoşa'da vatandaş ve esnafla buluştu.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, yürüyüş,  Dereboyu'ndaki TDP Genel Merkezi'nden başlayarak, Girne Kapısı, Arasta istikametinde devam ederek Belediye Pazarı'nın (Bandabulya)  ardından Büyük Han'da son buldu.

Yürüyüş boyunca, üzerlerinde 'Güçlü', 'Temiz', 'Özgür' yazılı çeşitli görsellerin yer aldığı kartpostallar dağıtıldı.

Lefkoşa esnafı ve vatandaşların, talepleri, beklentileri ve sorunlarının dinlendiği ziyaretlerde, milletvekili adayları, “güçlü, temiz ve özgür” bir gelecek için çalıştıklarını belirttiler.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, sohbetler sırasında yaptığı kısa konuşmalarda, temiz bir geçmişe sahip, güçlü bir ekiple özgür bir gelecek için yollarda olduklarını vurguladı.

Ülkenin ihtiyaç duyduğu yapısal ve köklü değişimin ancak güçlü bir kadro ile gerçekleşebileceğini söyleyen Özyiğit, TDP çatısı altında birleşen kadronun bunu başarabileceğine inanç belirtti.

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