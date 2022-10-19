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Özyiğit: Hademe sorununa çözüm üretmiştik ancak HP hükümetten çekildi

TDP Eski Genel Başkanı Cemal Özyiğit Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

19 Ekim 2022 Çarşamba 10:48
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Özyiğit: Hademe sorununa çözüm üretmiştik ancak HP hükümetten çekildi



ÖZEL HABER

TDP Eski Genel Başkanı Cemal Özyiğit Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

TDP Eski Genel Başkanı Cemal Özyiğit, okullarda yaşanan hademe sıkıntısı hakkında konuşarak, “Milli Eğitim Bakanlığı dönemimde okullarda bir takım sorunlar ve temizlik sorunu olduğunu gördük. Hademe alalım dedik ancak alamadık. Bizden önceki hükümetler döneminde bu işin temizlik şirketlerine devredildiğini öğrendik. Taşeron firma üzerinden eleman alımları yapılıyordu. Yaz döneminde okullara sahip çıkacak biri yok. Bu iş böyle olmaz dedik. Yaz döneminde ve şubat tatilinde bu insanlar ödenmiyor. Bir süre bunu nasıl aşabiliriz diye tartışırken, dönemin Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile bu konu üzerine çalışma yaptık. Bu işi iptal edip devlet alsın personeli dedik ancak hükümet ortaklarını ikna edemedik. Personeli ödemeyen şirketlerin ihaleye giremeyeceğini söyledik ve bu sorunu o zaman çözdük. 8 Mayıs günü okullardaki yardımcılar, temizlik personelleri ve diğer sorunlarla ilgili Serdar Denktaş ile çözüm üretmiştik ancak HP hükümetten çekilince bu projelerin hepsi kaldı” dedi.

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