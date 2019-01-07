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Özyiğit: “Hakkını arayan birinin hapse girmesine göz yumamazdık”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Bakanlar Kurulu’ndan onaylanarak Meclis’e sevk edilen Vicdani Ret Yasa Tasarısı’yla igili BRT’de yayınlanan Birinci Boyut’a açıklamalarda bulundu.

07 Ocak 2019 Pazartesi 15:25
Özyiğit: “Hakkını arayan birinin hapse girmesine göz yumamazdık”

Bakan Özyiğit, Vicdani Ret hakkının tanınması için hükümetin uzun süredir kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalıştığını belirterek amaçlarının tasarının hızlı bir şekilde yasallaşması olduğunu vurguladı.

“Vicdani Ret Yasa Tasarısı’nın hükümeti kuran 4 partinin seçim bildirgesinde ve hükümet programında yer aldığını hatırlatan Özyiğit, “bu haktan yararlanmak isteyenler bundan sonra yasalara bakarak hareket edecek”dedi.

Hükümetin başka sorunları örtbas etmek gibi bir niyeti olmadığına da işaret eden Bakan Özyiğit, “hükümet vicdani ret hakkından yararlanmak isteyen bir kişinin cezayı ödemedi diye hapse girmesine göz yumamazdı”dedi.

Bakanlar Kurulu’ndan Vicdani Ret Yasa Tasarısı’nın bugün Cumhuriyet Meclisi’ne sevk edileceğini anımsatan Özyiğit, bugün toplanması gereken Cumhuriyet Meclisi’nin Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın New York’ta olması, CTP milletvekili milletvekili Armağan Candan’ın da hasta olması nedeniyle hükümetin sayısının azaldığını; muhalefetin de katkı koymaması nedeniyle toplanamadığını kaydetti.

“Tasarı, Bakanlar Kurulu’nun imzalarıyla Meclise geldi, ilgili komiteye havale edilecek, ümit ederim yarın ivedilik kararı Genel Kurul’dan geçer ve komite aşamasına gelir.”diyen Cemal Özyiğit, “Halka duyuruldu, gelmek isteyen meclisin ilgili komitesine gelerek fikrini paylaşacak”dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Vicdani Ret hakkından yararlanmak isteyen vatandaşların bundan sonra bu haktan hangi koşullarda nasıl yararlanacağını bilerek hareket edeceğini vurguladı.

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Özyiğit, bir soru üzerine Vicdani Ret Yasa Tasarısı’nın Toplumcu Demokrasi Partisi’nin hazırladığı bir tasarı olduğunu, hükümeti oluşturan 4 partinin de seçim bildirgelerinde ve ayrıca hükümet programında da bunun yer aldığını hatırlattı.

Dünyadaki İnsan hakları içinde yer alan bir hakkın KKTC’de de tanınması gerektiğinin altını çizen Özyiğit, “ İhtiyaç,çeşitli gerekçelerle,evrensel olan hakkın kullanılmak istenmesi üzerine ortaya çıktı..Bizim anayasamızda askerlik bir yurt ödevidir. Hazırlanan Yasa Tasarısı ile bunun karşılığında vatandaşın nasıl bir hizmet vereceği ifade ediliyor”dedi.

Vicdani Ret hakkını kullanmak isteyen kişilerin askerlik yapmak istemediği için değil, seferberlik aşamasında bu hakkı kulanmak istediklerini ifade eden Özyiğit, “Bu sürede bu görevler yapılacak şeklinde yasal düzenleme olacak ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın bilgisi dahilinde olacak”dedi.

Bakan Özyiğit, Vicdani Ret hakkının tanınması için hükümetin uzun süredir kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalıştığını belirterek amaçlarının tasarının hızlı bir şekilde yasallaşması olduğunu vurguladı.

Özyiğit, bu haktan yararlanmak isteyenlere bundan sonra yasaya bakarak hareket etmelerini de istedi.

Ülkede ekonomik ve diğer sorunlar ortadayken, hükümetin bu konuyu başka sorunları örtbas etmek için gündeme getirdiği şeklindeki söylemleri de yanıtlayan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özyiğit, Askeri seferberliğe gitmeyi reddeden vicdani retçi Halil Karapaşaoğlu’nun ‘verilen cezayı ödemeyeceğim’ şeklinde beyanat vererek hapse girmeyi göze aldığını söylediğini anımsatarak “Hükümet vicdani ret hakkından yararlanmak isteyen bir kişinin cezayı ödemedi diye hapse girmesine göz yumamazdı”dedi.

“Bir yandan halkın can alıcı sorunlarının üstüne giderken, bireysel olarak da vatandaşların haklarından yararlanmaları için çaba harcıyoruz”diyen Özyiğit, hükümet olarak süratle bu yasanın yürülüğe girmesini istediklerini söyledi.

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı ÖzyiğitVicdani RetHaberGündemKıbrıs
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Asgari ücretli 2019-01-07 15:46:19

Sayın bakan seçimden önce asgari ücretle de ilgili çook şeyler dediniz. BİZİM DE AÇLIKTAN ÖLMEMİZE İZİN VERME BARİ.

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nnn 2019-01-07 15:46:42

her boka göz yumun kafanızı kuma gömün, birbirinizi aklayın her olayda ammaaa buna göz yumamazdık... sandıkta da biz göz yummayacağız bu ülkede hainleri rum beslemelerini kollayana...

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Kemal 2019-01-07 15:49:43

Bencede red olması lazım ama. Anası babası devlet çalışanı ise kabul olmaması lazım eyler gerçek adalet var ise. Yılarca devlet tin parasını yiyorsan red kabu olmasın.redden faydalananlar ise devletin hiçbir kurumunda çalışamasın . Ha yok biz bildiğimizi yapark diyorsanız. KIZ LARNIZI YOLLAYIN

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Right 2019-01-07 18:36:11

Basit ve ilkel fikirlileri dinleme Sn. Özyiğit. Vicdanı kanaatlerine göre icraatlara devam. Önce insan hakları evrensel değerleri. Hiç oy almaycak olsan bile çizginden sapma. Mühim olan insanlık. Gerisi teferruat

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