Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93986
ALTIN
238.712
DOLAR
6.1633
STERLİN
8.0555
EURO
7.0866
Gök bilimciler Güneş Sistemi dışında uydu keşfetti
Güneş Sistemi dışında uydu keşfedildi
Facebook'a veri ihlali soruşturması
Facebook'a veri ihlali soruşturması
Plüton'un milyarlarca mil ötesinde yeni bir cisim keşfedildi
Yeni bir cisim keşfedildi
Nokia'nın Yeni Amiral Gemisinin İsmi Belli Oldu
Nokia'nın Yeni Amiral Gemisi
Ekvador'da yeni sinek kuşu türü bulundu
Yeni sinek kuşu türü bulundu

Özyiğit: Hedefimiz daha kurumsal, dengeli ve sürdürülebilir eğitim

05 Ekim 2018 Cuma 10:31
Özyiğit: Hedefimiz daha kurumsal, dengeli ve sürdürülebilir eğitim

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, hedeflerinin eğitime “daha kurumsal, daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapı” kazandırmak olduğunu söyledi.

Özyiğit, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, öğretmenlerin okulun yanı sıra toplum içinde de yerine getirdikleri görevin taşıdığı önem açısından 5 Ekim tarihinin öğretmenlik mesleği açısından evrensel bir önemi olduğunu söyledi. Özyiğit, Kıbrıs Türk öğretmeninin sömürge döneminde Atatürk devrimlerini benimsemiş halka benimsetmeye çalıştığını belirtti.

Dünya Öğretmenler Günü’nün 5 Ekim 1995’ten itibaren KKTC’de de kutlandığını kaydeden Özyiğit, “O zamandan beri bazı çevreler bugünün kutlanmasını Atatürk’e saygısızlık olarak lanse etmeye çalışarak karşı çıktılar. Oysa Kıbrıs Türk öğretmeni, sömürge döneminde Atatürk devrimlerini benimsemiş ve gece gündüz demeden bunları halka benimsetmeye çalışmıştır. Kıbrıslı Türkler de, öğretmenlerin gösterdiği bu aydınlık yoldan yürüyerek dilini, dinini, inançlarını ve kendi kültürel değerlerini koruyup geliştirmiştir” dedi.

Öğretmenlerin “Kıbrıs Türkü’nün demokrasi, barış ve özgürlük mücadelesinde daima en ön saflarda yer” aldığını kaydeden Özyiğit, “Öğretmenlerimiz, her şeye rağmen, halkımızı aydınlık yarınlara taşımak için, son derece büyük bir özveriyle canla başla çalışmaktadır. Ancak bu kutsal görevi yaparken birtakım zorluklarla da boğuşmak zorunda kalmaktadırlar. Fakat Kıbrıs Türk Öğretmeni zorluklara da göğüs gererek görevini fazlasıyla yerine getirmektedir” dedi.

Cemal Özyiğit, hedeflerinin eğitime “daha kurumsal, daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapı” kazandırmak olduğunu söyledi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Cemal ÖzyiğitHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Misafir olarak kaldıkları evde hırsızlık yaptılar
Misafir olarak kaldıkları evde hırsızlık yaptılar
Uyuşturucu’dan 5 kişi tutuklandı
Uyuşturucu’dan 5 kişi tutuklandı
Takis Hadjidemetriou: Ikonları restore etmeye hazırız
Takis Hadjidemetriou: Ikonları restore etmeye hazırız

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim