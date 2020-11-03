ÖZYİĞİT: “HERKESİ KUCAKLAMALIYIZ”

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu. Özyiğit, Türkiye’den gelip de burayı vatan bilen kişiler aleyhine yapılan konuşmaları eleştirerek, “Biz herkesi kucaklamalıyız. Türkiye’den gelen kardeşlerimiz de bu tutumdan ayrılmalı, kendilerini buraya ait hissetmelidirler. İş ve güç birliği yapmalıyız” dedi.

4’lü koalisyon hükümeti döneminde Dipkarpaz’a ilk defa doktor atandığını da söyleyen Özyiğit, “Biz de oraya tayin edilen öğretmenleri görevlerden almadık” dedi.