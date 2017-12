Özyiğit: "Hükümeti biz belirleyeceğiz"

Havadis'ten Bertuğ Topal'ın haberine göre, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TDP’nin 7 Ocak Erken Genel Seçimleri’nden oylarını ciddi şekilde artırmış ve hükümeti belirleyen parti olarak çıkacağını ifade etti. Özyiğit, partisinin seçimlerden yüzde 18-20’lik bir oy oranı ile çıkmasının kimseyi şaşırtmaması gerektiğini de kaydeden Özyiğit, “TDP hükümeti ucundan tutan değil, hükümeti belirleyici parti olarak Meclis’te yerini alacak ifadelerini kullandı.

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, partiden ayrılıkların olduğunu ifade ederek “Bu bize TDP’nin temiz toplumu yaratma mücadelesini kendi içinde başlatma imkanını verdi. Kendi içindeki hatalara yanlışlara etik dışılıklara göz yummadık. Canımızdan kanımızdan da olsa, bir yakınımıza dokunacak da olsak buna dokunacağımızı gösterdik. O açıdan da mutluyum ki bu girişimimiz toplumda ciddi bir yankı buldu. Bu da bize kamuoyuna çok daha büyük bir destek olarak geri döndü” dedi

Soru: 7 Ocak tarihinde erken genel seçim var. Yaklaşık bir aylık da süre var. Bu süreye gelirken aday belirleme süreci ve öncesinde neler yaşandı?

Özyiğit: Herkesin genel beklentisi geçen Nisan’da Başbakan bir hodri meydan çekmişti o dönemde biz de 2 Temmuz tarihini önermiştik ve CTP de bize destek vermişti. Ama hükümetin küçük ortağının başkanı Serdar Denktaş 15 Nisan 2018’i önermişti. Bizim önerimizi ve diğer önerileri komite toplanıp da hiç görüşmedi. Kendiliğinde oluruna bıraktılar ve 2 Temmuz tarihi geçti gitti. 15 Nisan diye herkeste bir algı oldu. Herkesin beklentileri 15 Nisan 2018’te seçimler olacak diyeyken Başbakan yine bir hodri meydan çekti buna CTP lideri de pro aktif bir şekilde yanıt verdi ve ansızın 7 Ocak’ta seçim kararı alındı. Seçimin 7 Ocak’ta olduğu henüz daha Meclis kararı alınmadan gözle görülen nokta seçimin geldiğiydi. Biz hemen kolları sıvadık. O güne kadar yapılan kamuoyu yoklamalarında partimizin son dönemde gelişmekte olduğunu ciddi bir ivme yakaladığını yüzde 11’lerde bir oy oranı olduğunu ama ara başlıklara bakıldığında da kamuoyu yoklamaları bize bir şey daha söyledi ve dedi ki eğer alanında deneyimli, dürüst, demokrat ve güçlü adaylarla bu yola girerseniz ibre çok daha yükselebilir. Biz de zaten parti içerisinde zaten arkadaşlar kendiliğinde müracaat edenler oldu. Parti dışında da direk bizimle aynı yolu yürüdüğüne inandığımız bazı arkadaşlar kendiliğinden geldi. Bir kısımk arkadaşımız da toplumun bildiği tanıdığı sevdiği saydığı arkadaşımızı da bir teşvik ettik. Ben bizzat hepsiyle ayrı ayrı görüştüm. Sonuçta onlar da bizim önerimizi kabul ettiler ve çok güzel bir yapı oluştu. Nitekim o isimlerin partimizden adaylığı kabul ettiği duyulur duyulmaz kamuoyunda çok olumlu şok güzel dönükler almaya başladık.

Soru: Kamuoyunda ilk kez TDP’nin bu kadar güçlü bir aday listesi olduğu konuşuluyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?

Özyiğit: Bize dönükler son derece olumlu ve güçlü oldu. Baktığımızda bunları nasıl başardınız noktasında geri dönüşler de aldık. Kendi adıma da mutluyum elbette arkadaşlarımın da buna katkısı var. Sonunda bu güzelliği yaratabildik. Halkın beklentilerini karşılayacak, 7 Ocak’tan itibaren gerçek anlamda bir değişim yaratacak, geçmişi temiz, alanında deneyimli ve güçlü bir kadro ile özgür bir geleceği şekillendirecek bir yapı oluşturduk. Artık beklentimiz 7 Ocak’a yönelik olacak.

Soru: Toplumcu Demokrasi Partisi seçim propagandasını ne üzerine kurdu? Halka neyi anlatacaksınız?

Özyiğit: Halka vatandaşın yaşantısına dokunulacağını, vatandaşın her anlamda, her alanda alım gücünü de yaşam standardını da, sosyal refah seviyesini yukarılara çıkarmak için uğraşacak. Bu ülkede kalıcı barışa yönelik beklentilerimizi korurken, o doğrultuda atılacak adımları dikkatle takip ederken, bir yandan da ülkemizde gerçek anlamda sivil demokratik bir düzen, Anayasa’daki geçici 10 maddenin kaldırılacağı, kurumlarımız kendimizin yöneteceği, kendi kararlarımızı kendimizin vereceği, kendi ayakları üzerinde duran, ikide bir el avuç açmayan, dayatmalarla karşı karşıya kalmayan bir sosyo ekonomik yapı oluşturmak için yoldadır TDP. Bu bizim için önemlidir. Biz artık her aybaşı sıkıştığımızda atlayıp deniz ötesine giden ve aman yardım edin diyen ve onları bize bir reçete sunmasını istemiyoruz. Biz kendi kaynaklarımızı kendimiz yöneterek, doğru sahip çıkarak bu ülkede gerçek anlamda bu yapıyı geliştirerek hep birlikte var olmak durumundayız.

Mutlaka bir yandan halkın refah seviyesini alım gücünü geliştirirken bir yandan da bugüne kadar yapılan yağma vurgun talanın hesabını sorma kararındayız. Hiç kimse bizden bugüne kadar yapılan yapıldı bir bardak su içelim dememizi beklemesin. TDP bugüne kadar yağma düzeninde yapılanların hesabını soracak. Açık şeffaf şekilde bunun üzerine gideceğiz. Herkes 7 Ocak tarihinden itibaren bu topluma hesap vereceğini gerekişe yargı huzuruna çıkacağını bilmelidir.

Soru: Yakın bir geçmişte partinde bir ayrılık yaşandı. TDP’den ayrılanlar TKP’yi kurdu. Bu kopuş TDP’yi nasıl etkiledi?

Özyiğit: Hep şunu söyledim. Ufak kırılmalar olur. Bir ayrılma kopma bize göre kenardan kıyıdan kayıplar verdi. Bu bize TDP’nin temiz toplumu yaratma mücadelesini kendi içinde başlatma imkanını verdi. Kendi içindeki hatalara yanlışlara etik dışılıklara göz yummadık biz. Olayların üzerine kendi içimizde de olsa cesaretle gideceğimizi gösterdik. Bu ülkede yağma vurgun talanın ve ülkenin kaynaklarına yapılan zararın hesabını soracağız derken kendi içimizde olsa dahi bunu sormakta olduğumuz kararlılığını gösterdik. Canımızdan kanımızdan da olsa, bir yakınımıza dokunacak da olsak buna dokunacağımızı gösterdik. O açıdan da mutluyum ki bu girişimimiz toplumda ciddi bir yankı buldu. Nitekim herkes bölündü parçalandı bunlar derken bir baktık örgütlenme hamlesi çok daha güçlü oldu. Bu da bize kamuoyuna çok daha büyük bir destek olarak geri döndü. Kamuoyu yoklamalarına bir baktık ki partinin çalkantılara gireceğini beklerken ibre yukarıya çıktı. Doğru adımlar attığımızı halk bize göstermiş oldu. Dolayısıyla bir zarar görmedik güçlenerek çıktık bu ayrılıştan.

Soru: Birçok kamuoyu araştırması ve anket yapılıyor. TDP olarak sizin yaptırdığınız anketler de var mı? Bu anketlerde TDP’nin oy oranı hangi noktalarda?

Özyiğit: Biz sürekli olarak ülkenin en doğusundan en batısına kadar dolaşıyoruz. Sürekli halkın içerisindeyiz. Halktan partimize karşı ciddi sempati ve ilgi görüyoruz. Bunun gerçekten seçime yansıyacak mı yoksa sadece bize mi öyle görünüyor elbette yapılan araştırmalarla da bu belgelenmeliydi. Nitekim ülkemizden bir şirkete kendimizin yaptırdığı bir kamuoyu araştırması var, onlar bize sürekli olarak bir takım eriler ortaya koydu. O veriler üzerinde bir takım çalışmalar yaptık. Gördük ki her geçen gün oylarımızda ciddi bir artış var. Uyguladığımız politikalarla onların sorunlarına çareler üretme ve önerme noktasında adımlar attık. Ardından baktık ki bağımsız kurumlar tarafından yapılan kamuoyu yoklamalarında da doğru yolda olduğumuzu gördük. Adaylar ortada bundan sonra, beklediğimiz oy oranının daha da yükselmiş olduğudur. Halktan bize geri dönükler son derece olumlu.

TDP ilk seçimlerde güçlü bir kadro ile Meclis’te olacak ve hükümeti belirleyen bir parti olacak. Kenarından köşesinden hükümete yapışacak değil. Kilit parti falan da değil, hükümeti belirleyen parti olacak. Oy oranının yukarılarda olması kimseyi şaşırtmasın. Bize bazıları bir yer çizmeye çalışıyor ama üstümüzdeki sıralamayı sallayacağız. TDP’nin yüzde 18-20’lerde bir oy oranı ile çıkarsa seçimden kimse şaşırmasın. Elbette buna halk karar verecek.

Soru: Söylemlerinize göre parti hükümeti belirleyen noktada olacak. Siz de bazı partiler gibi “koalisyona girmeyiz” tarzı söylemler içerisinde misiniz? Hükümete ve koalisyona bakış açınız nedir?

Özyiğit: Herkes ayağını yere basarak konuşmalı. Bütün göstergeler bize bu ülkede koalisyonun olacağını gösteriyor. Hiç kimse kendini kaf dağında görmesin. Hiç kimse tek başına iktidarı ele geçiremez. Çok anormal şeyler olması gerek ki mümkün değil. Hatta bazı göstergelere göre ikiden çok partinin koalisyon oluşturabileceği görülüyor.

2013 seçimlerinde bazı CTP ve DP kesinlikle UBP ile koalisyona girmeyiz demişti. Ancak ikisi de UBP ile hükümet kurdu. Dolayısıyla hiç kimse ile koalisyon kurmayız gibi laflar söylemek siyasette doğru değildir. TDP’nin bir duruşu vardır. TDP çözüm ve barış vizyonunu canlı tutacak. Bizim vizyonumuzla uyuşan her parti ile biz koalisyon kurma noktasında görüşmeye varız. Bugüne kadar bu ülkeyi yağmalayanlardan talan edenlerden hesap soracağız dedik. Bunu da herkes bir yere not etsin. Eğer bu duruşumuz doğrultusunda bizimle birlikte birileri biz de bu hedeflerde buluşuruz derse hükümet olmamamızın önünde bir sıkıntı olmaz.