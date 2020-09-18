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Özyiğit: “İki devletli çözüm; büyüklere fıkra, çocuklara masal”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit’e göre ‘iki devletli çözüm' masal ya da fıkra kadar değerli bir görüş...

18 Eylül 2020 Cuma 14:02
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Özyiğit: “İki devletli çözüm; büyüklere fıkra, çocuklara masal”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın ülkemizdeki seçim sonrası ‘müzakere masasına’ dönük  açıklamalarının yankıları sürüyor.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit’e göre ‘iki devletli çözüm' masal ya da fıkra kadar değerli bir görüş…

Kanal Sim’de konuşan TDP lideri Cemal Özyiğit, konu hakkında “Eğer Annan planının kabul etmiş olsaydık halkımız Kıbrıs Türk devletine dönüşecekti. İki devletli çözüm büyüklere fıkra, çocuklara da anlatılan masal kabilindendir… Ada’da olabilecek seçenek federal çözümdür ve parametreleri bellidir. Herkesi bu konuda sağ duyuya davet ediyorum.” diye konuştu.

Vatan Mehmet - Kıbrıs Postası

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