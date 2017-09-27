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Özyiğit: "İş bilmezliğin faturasını öğrenci ve öğretmenler ödedi"

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, eğitimdeki tablonun üzüntü verici olduğunu belirtti...

27 Eylül 2017 Çarşamba 12:50
Özyiğit: "İş bilmezliğin faturasını öğrenci ve öğretmenler ödedi"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, eğitimdeki tablonun üzüntü verici olduğunu belirtti.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre,  Cemal Özyiğit, İskele bölgesindeki bazı okulları ziyaret etti.

Ülke genelinde olduğu gibi, İskele bölgesindeki birçok okulun sorunlarla açıldığını belirten Özyiğit,  Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın iş bilmezliği ve sorumsuzluğunun faturasını yine öğrenci ile öğretmenlerin ödediğini ileri sürdü.

"4 YAŞ SINIFLARI HALEN AÇILMADI"

Okullarda halen müdür, sınıf öğretmeni, branş öğretmeni ve hademe eksiği olduğunu, öğretmen eksikliği nedeniyle ana sınıf ve 4 yaş sınıflarının açılamadığını, bazı sınıfların ise birleştirildiğini belirten Özyiğit, “Ortadaki tablo eğitim adına gerçekten üzüntü vericidir. Yaz dönemi boyunca görevlerini yerine getirmeyen Eğitim Bakanlığı sınıfta kalmıştır" dedi.

"OKUL SERVİSLERİNDE SIKINTILAR YAŞANIYOR"

Yedikonuk, Kumyalı ve Ziyamet ilkokullarındaki eksikliklere dikkat çeken Özyiğit, okul servislerinde de sıkıntılar yaşandığına işaret etti.

Cemal Özyiğit, eğitimde mart ve nisan aylarında sorunların tespit edilip, mayıs ayına kadar ihale sürecinin yapılması ve tadilatla tamiratın yaz aylarında tamamlanması gerektiğini belirtti. Özyiğit, “3 ay boyunca yatan Eğitim Bakanlığının sorumluluğunu yerine getirmemesi nedeniyle bazı okullarda halen tadilatların sürdüğünü, bunun da hem öğrenciler hem de öğretmen ve çalışanlar açısından ciddi bir tehlike oluşturduğunu” iddia etti.

"ÇOCUKLARIMIZIN VE ÖĞRETMENLERİMİZİN GÜNAHI NE?"

Yaz dönemi öncesi ihaleye çıkması gereken Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın bazı yerlerde eylül ayında ihaleye çıktığını belirten Özyiğit, yaşananların kabul edilebilir bir durum olmadığını kaydederek, “Çocuklarımız ve öğretmenlerin günahı ne?” sorusunu yöneltti.

"YENİDEN YAPILANDIRMA ŞART"

Bakanlık ile hükümetin İskele bölgesi ve kırsal kesimler başta olmak üzere, devlet okullarına gereken ilgiyi göstermesi gerektiğini kaydeden Özyiğit,eğitim sisteminin tüm tarafların katılımıyla masaya yatırılarak, ülke gerçekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırılması gerektiğini vurguladı.

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Son Güncelleme: 27.09.2017 13:13
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