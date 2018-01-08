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Özyiğit: "İstediğimiz ve beklediğimiz gibi değil"

Özyiğit, anlamlı bir yapısal değişim programı hazırlandığını, gittikleri her yerde takdir gördüklerini ancak bunun sandığa yansımadığını, bunun nedenleri üzerinde çalışacaklarını da ifade etti.

08 Ocak 2018 Pazartesi 01:58
Özyiğit: "İstediğimiz ve beklediğimiz gibi değil"
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Özlem Güran Akkorlu

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, seçim sonuçlarının istedikleri ve bekledikleri gibi olmadığını, bunu oturup parti yetkili organlarının enine boyuna değerlendireceğini açıkladı.

Özyiğit, anlamlı bir yapısal değişim programı hazırlandığını, gittikleri her yerde takdir gördüklerini ancak bunun sandığa yansımadığını, bunun nedenleri üzerinde çalışacaklarını da ifade etti.

Değerlendirmeyi hem kendi içlerinde hem de ülke genelinde yapacaklarını söyleyen Özyiğit, ülke genelinde sol değerlere sahip bir parti olarak ülkenin geldiği atmosferi ciddi şekilde ele almak gerektiğini kaydetti. 

Özyiğit, TDP Genel Merkezi’nde parti yetkilileri ve bazı milletvekili adayları eşliğinde erken genel seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması, “ülkenin kendi kurumlarını yönetememesi”  durumlarının da olduğu kaydeden Özyiğit, bunların halk tarafında nasıl algılandığı, nasıl değerlendirildiği sandığa nasıl yansıtıldığı üzerinde değerlendirmeler yapacaklarını da kaydetti.
UBP Genel Başkanı Başbakan Özgürgün’ün basın karşısına ve canlı yayınlara çıkmaması haricinde seçim atmosferinin olgunlukla geçtiğini dile getiren Özyiğit, katkı koyan herkesi kutladı.

Daha önceki dönemlerde yapılan araştırmalarda özelikle son seçimlere girerken halkın kendilerine bir görev verdiğini, “İyi yoldasınız, doğru yoldasınız, eğer bu yolu alanında deneyimli geçmişi temiz güçlü bir kadroyla perçinlerseniz çok daha yukarılara çıkmamanız için bir neden yok“ dendiğini söyleyen Özyiğit yola koyulduklarını ve geçmişi temiz güçlü bir kadro kurup seçim çalışmalarına böyle başladıklarını anlattı ve seçim çalışmalarında emek veren herkese teşekkür etti.

SEÇİME KATILIM ORANININ DÜŞÜK OLMASI

Basının sorularını da yanıtlayan Özyiğit, seçime katılım oranının düşük olmasını da değerlendirmek durumunda olduklarını, halkın seçim sistemini mi beğenmediğini, seçim sistemiyle bir şeylerin değişeceğine mi inanmadığını, bütün bunları sadece parti içinde değil tüm toplumda değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. 

Özyiğit, “Demokrasiye inandıysak, demokrasiyi içselleştirdiysek, görüşlerimizin bir şekilde sandığa yansıtılması gerekiyor, kenara çekildik, hem düzenden şikayet edeceğiz, hem bu ülkede yağma, vurgun talan var diyeceğiz, bu ülkeyi iyi yönetmiyorlar diyeceğiz bir yandan da boş verin sandığa gitmeyi deyip kenara çekileceğiz, bu kabul edilir bir şey değil. Bunun nedenlerini ve çözümünü birlikte bulmamız lazım” diye konuştu.

Özyiğit, karma oylarla ilgili bir soruyu yanıtlarken karma oylarla ilgili ciddi bir karmaşa yaşandığı bilgisinin kendilerine geldiğini, sonuçlar net olarak açıklanmadan konuşmanın erken olduğunu ifade etti.

Önümüzdeki aylarda müzakere sürecinin tekrar başlayacağının söylenmesi ve müzakerelerin oluşan tablodan nasıl etkileneceğinin sorulması üzerine da Özyiğit, hükümetin Kıbrıs sorunun çözümüne bakış açısının son derece önemli olduğunu belirtti.

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