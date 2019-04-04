Özyiğit, İzmir’e gitti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 24. İzmir Kitap Fuarı açılışına katılmak ve temaslarda bulunmak üzere İzmir’e gitti.
Özyiğit, bunun yanında 6 Nisan Cumartesi günü TÜYAP tarafından düzenlenen 24’üncü İzmir Kitap Fuarı açılışına katılarak, Bakanlığına bağlı Kültür Dairesi tarafından kurulacak “KKTC Yayınları” standını ziyaret edecek.
Cemal Özyiğit’e temasları sırasında Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları, Özel Kalem Müdürü Kemal Burgaç ile Yüksek Öğrenim Danışmanı Yeşim Dede eşlik edecek. Özyiğit ve beraberindeki heyet pazar günü yurda dönecek.