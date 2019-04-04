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Özyiğit, İzmir’e gitti

04 Nisan 2019 Perşembe 16:39
Özyiğit, İzmir’e gitti
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 24. İzmir Kitap Fuarı açılışına katılmak ve temaslarda bulunmak üzere İzmir’e gitti.

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Bakanlıktan verilen bilgiye göre, temasları çerçevesinde İzmir Valisi, KKTC İzmir Başkonsolosu ve üniversite rektörleri ile bir araya gelecek Özyiğit, İzmir’de bulunduğu süre içerisinde ayrıca eğitimlerine İzmir’de devam eden Kıbrıslı öğrencilerden oluşan bir heyetle de bir araya gelecek.

Özyiğit, bunun yanında 6 Nisan Cumartesi günü TÜYAP tarafından düzenlenen 24’üncü İzmir Kitap Fuarı açılışına katılarak, Bakanlığına bağlı Kültür Dairesi tarafından kurulacak “KKTC Yayınları” standını ziyaret edecek.

Cemal Özyiğit’e temasları sırasında Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları, Özel Kalem Müdürü Kemal Burgaç ile Yüksek Öğrenim Danışmanı Yeşim Dede eşlik edecek. Özyiğit ve beraberindeki heyet pazar günü yurda dönecek.

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Anahtar Kelimeler:
ÖzyiğitIzmirHaberGündemKıbrıs
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