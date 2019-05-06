Özyiğit “Kahvaltının Mutlulukla Bir İlgisi olmalı” sloganıyla düzenlenen etkinliğe katıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit Girne 23 Nisan İlkokulu okul idaresi ve Okul Aile Birliği’nin, öğrencilerde kahvaltı alışkanlığını geliştirmek amacıyla “Kahvaltının Mutlulukla Bir İlgisi olmalı” sloganıyla düzenlediği etkinliğe katılarak, çocuklarla bir araya geldi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığından yapılan açıklamaua göre, etkinlikte, İlköğretim Dairesi Müdürü İlkşen Varoğlu Atik, Okul Müdür Osman Fırat, Okul Aile Birliği Başkanı Bekir Elsiz ve Direktör Enes Teke de hazır bulundu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit etkinlikte yaptığı konuşmada çocukların sağlıklı bir şekilde yetişmelerinin kendileri için büyük önem taşıdığını ve Bakanlık olarak bir süre önce “okul sütü” uygulaması başlattıklarını anımsatarak, Girne 23 Nisan İlkokulu’nun öğrencilerde kahvaltı alışkanlığını geliştirmek amacıyla bu uygulamayı bir adım ileri aşamaya taşıdığını dile getirdi.

1100 ÖĞRENCİYE 1 HAFTA BOYUNCA KAHVALTI…

Okul idaresi ve Okul Aile Birliği2nin ortak projesinde bir catering firması sponsorluğunda, okulda bir hafta boyunca bin 100 öğrenciye kahvaltı verileceğini dile getiren Özyiğit, çocukların sağlıklı gelişiminde dengeli beslenme ve kahvaltının önemine vurgu yaparak projeye katkı koyan herkesi kutladı.

Özyiğit ardından çocuklarla bir araya gelerek kahvaltının önemine ilişkin sohbet etti.

FIRAT

Etkinlikle proje ile ilgili bilgi veren 23 Nisan İlkokulu Müdürü Osman Fırat ise “altın öğün” diye nitelenen kahvaltının, öğrencilerin sağlıklı beden ve zihin gelişimi için önemine vurgu yaptı.

Proje kapsamında, Girne 23 Nisan İlkokulu’nda eğitim gören bin 100 öğrenciye hafta boyunca sabah kahvaltısı verilecek.