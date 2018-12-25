Özyiğit, Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere heyeti ile görüştü

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs Türk Gençlik Birliği-İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede Bakanlık Müsteşarı Mehmet Burhan da hazır bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İngiltere’de doğup büyüyen ve eğitim amacıyla İngiltere’de bulunan gençler tarafından geçtiğimiz aylarda oluşturulan Kıbrıs Türk Gençlik Birliği’nin proje ve çalışmaları hakkında bilgi alan Özyiğit, birliğin, İngiltere’de bulunan Kıbrıslı Türk gençliğin birlik, beraberlik ve dayanışmasını sağlayabilmesi adına önemli bir rol üstlendiğini ve kısa sürede önemli işlere imza attığını belirtti.

Bir süre önce gerçekleştirdiği İngiltere ziyareti sırasında birlik yetkilileri ile görüşme fırsatı bularak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldığını anımsatan Özyiğit, gençlerin ortaya koyduğu amaç ve hedefler doğrultusunda yaptıkları çalışmaları destekleyerek, onlara yardımcı olmanın kendileri açısından mutluluk vesilesi olacağını kaydetti.

Özyiğit, İngiltere başta olmak üzere yurtdışında yaşayan gençlerin Kuzey Kıbrıs’a gelişlerini kolaylaştıracak, ülkeleri ile bağlarını güçlendirecek ve Kıbrıs’taki tarihi ve kültürel değerleri yakından tanıyacakları projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği-İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu ise, birliğin İngiltere’de bulunan Kıbrıslı Türk gençliğin işbirliği içerisinde olmaları ve kültürlerini koruyabilmeleri amacıyla kurulduğunu anımsattı. Horozoğlu, yurtdışındaki gençlerin kendi dil ve kültürünü en iyi şekilde öğrenmeleri için uğraşırken, diğer yandan da Kıbrıs’ta gençlerle buluşmalarını sağlamak amacıyla ortak çalışmaların gerçekleşmesi için adımlar attıklarını kaydetti.

(TAK)