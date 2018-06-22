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Özyiğit: “Krize oynamak değil, sadece Hukuk Dairesi görüşünü almak istedik”

Özyiğit, Türk Ajansı Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, Hukuk Dairesinden bu sabah gelen görüş doğrultusunda, başı kapalı fotoğraflı olan diplomaların da tıpkı diğer öğrencilerinkiler gibi imzalanıp onaylanıp okula gönderildiğini söyledi.

22 Haziran 2018 Cuma 12:31
Özyiğit: “Krize oynamak değil, sadece Hukuk Dairesi görüşünü almak istedik”

Raif Uzkan

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde başı kapalı fotoğraflı öğrenci diplomalarının imzalanmaması konusunda, krize oynamak istemediklerini, sadece Hukuk Dairesinden görüş aldıklarını ve bu doğrultuda hareket etmek istediklerini söyledi.

Özyiğit, Türk Ajansı Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, Hukuk Dairesinden bu sabah gelen görüş doğrultusunda, başı kapalı fotoğraflı olan diplomaların da tıpkı diğer öğrencilerinkiler gibi imzalanıp onaylanıp okula gönderildiğini söyledi.

Özyiğit, İlahiyat Kolejinin kurulduğu günden beridir tartışma konusu olduğunu, hatta bu okul için davalar açıldığını, kendisinin göreve gelmesinin ardından başka bakanların yapmadığını yapıp okulu ziyaret ettiğini ve “Bu okul da bizim, devlet okulumuz ve burayı sahiplenmeye geldim” şeklinde açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı.

Bakan Özyiğit, bilimsel, laik, demokratik eğitim anlayışı adına gerekli yönlendirmelerin yapılacağını daha önceden söylediğini dile getirerek, ısrarla olaya ideolojik yaklaşmaya çalışanlar bulunduğunu, fakat belli kurallar varsa bunların uygulanması gerektiğini vurguladı.

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Pedagojik ve ülke gerçeklerine uygun bir bakış açısıyla konuya yaklaştıklarını anlatan Özyiğit, geçtiğimiz Pazartesi YDP Başkanı Arıklı’nın “Mahkeme kararları var, diplomalar verilemeyecek” şeklinde konuşmasına rağmen, kendilerinin “Diplomalar verilecek” dediklerini, geçtiğimiz yıllarda uygulanan genelgenin aynısını bu yıl da uyguladıklarını ifade etti.

“Koltuk için değil ülkemiz için buradayız” ifadelerini kullanan Özyiğit, Bakanlıktaki ilgili müdürlüğün diplomaları incelediğinde başı kapalı fotoğraf bulunan diplomalar gördüğünü ve bunların Bakanlık tarafından imzalanmadığını anlattı.

Hoşgörü ortamı ve pedagojik sebeplerden, gençlerin kendilerini bir kenara atılmış gibi hissetmemesi adına diplomaların aynı gün ama imzasız verilmesi gerektiğini söylediklerini belirten Özyiğit, bir gazetenin verdiği haberin kendilerinin demokrasi anlayışına sığmadığını kaydetti.

HUKUK DAİRESİ GÖRÜŞÜ…

Diplomalar konusunda Hukuk Dairesi’nden görüş alındığını ve bu görüşün bu sabah Bakanlığa ulaştığını ifade eden Özyiğit, başörtülü fotoğrafların yer aldığı diplomaların da öğrencilere imzalı şekilde verilmesi yönünde görüş geldiğini söyledi.

Demokrasi, insan hakları ve hukuka saygılı olduklarını aktaran Özyiğit, diplomaların onaylanarak gün içinde ilgili okula gönderileceğini belirtti.

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Emekliöğretmen 2018-06-22 13:34:26

34 yıl öğretmen ve idareci olarak görev yaptım. Konu tam bir planlı kışkırtma ve krize oynamadır. İlgili okul müdürü genelgelerden diploma fotoğrafının nasıl olması gerektiğini bilir ama krizin kaynağını oluşturdu. Çocukların suçu yok, kullanıldılar.

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can 2018-06-22 12:59:44

seçimden önce o şu koltuğun yoktu ayni o şekilde konuşsana sayın bakan koltuğa oturunca 90 derece hop değiştin.işte bu yüzden sandığa gitmeyenlerdenim

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